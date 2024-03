Genoveva Casanova ha continuado sus intenciones de demandar a los medios de comunicación por las fotografías que la mostraron paseando y pasando la noche con Federico de Dinamarca. Así lo ha detallado Y ahora Sonsoles.

La mexicana está respaldada por su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, pues está trabajando con sus abogados para tramitar los procesos judiciales.

"Antes de 10 días conoceremos la demanda que se va a presentar, y no va a ser una demanda de muchas personas o medios, sino dos demandas", ha desvelado Beatriz Cortázar, colaboradora de Y ahora Sonsoles.

La periodista del magacín de Antena 3 ha detallado: "Esta demanda consta de 400 páginas [...] es el mismo bufete de abogados que el de Cayetano Martínez de Irujo".

"Conoceremos el contenido cuando llegue el momento, pero me adelantan que lo que se pide es una cuantiosa suma de dinero, basada en unos estudios sobre todo lo que ha pasado con Genoveva Casanova desde la famosa portada", ha lanzado Cortázar.

"Una muy potente, y otra no tan potente con otro destinatario", ha expuesto la colaboradora de Y ahora Sonsoles. La periodista ha remarcado lo pensado que está el trámite legal: "Lo que me dicen es que se ha estudiado mucho, porque puedes poner demandas y que no lleguen a ningún sitio. Se ha hecho un estudio con lo que creen que puede prosperar".