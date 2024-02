Gema López carga contra Jesulín de Ubrique: "No sabe dónde está estudiando su hija Andrea ni dónde se aloja"

Jesulín de Ubrique ha cumplido 50 años y lo ha celebrado con una fiesta por todo lo alto en la que, como es habitual, han estado presentes tanto su familia como sus amigos. Además, ha concedido una entrevista en exclusiva con motivo del aniversario.

En su discurso, el torero ha apuntado: "Me considero un buen padre, marido y amigo. Estoy contento de estar al lado de una mujer estupenda y he tenido mucha suerte porque muchas parejas que parecían indestructibles han salido como el rosario de la aurora, pero nosotros seguimos para adelante".

Sin embargo, Gema López ha criticado que el diestro "lleva contando lo mismo los últimos 20 años": "Cambia el look y el Photoshop. Antes salía con María José y ahora ya no. Yo creo que los abogados le recomendaron que no acaparase la atención mediática. Me parece poco interesante porque es más de lo mismo".

Asimismo, Pilar Vidal también ha cargado contra el torero, pues no trata el tema de sus hijos: "Hay una hija a la que no ve para nada y no ha estado en los momentos más importantes. Se murió su padre sin que se hablase, le puso los cuernos a la madre, casi le arruina a él y ahora dice que es un fenómeno".

"Me sorprende que hable de tanta valentía delante del toro, pero que no tenga valentía para hablar de esos temas ya que estás cobrando... Cuando leí la entrevista, pensé: 'Te pierdes a una hija estupenda'", ha agregado Vidal, a lo que Gema López ha apuntado que Jesulín "no sabe ni dónde está estudiando su hija Andrea ni tampoco dónde se aloja".