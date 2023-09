Desde hace unas semanas, la tensión golpea la relación de Ana María Aldón y su hija, Gema Aldón. Y la razón son los planes de boda de la ex de Ortega Cano con su pareja actual, Eladio.

Así es la vida ha podido hablar con Gema en su plató, donde la joven ha expresado cómo se siente respecto al nuevo enlace de su madre: "No estoy molesta, simplemente lo que le he dicho a mi madre es que es muy pronto".

"No digo que ese hombre haya sido una mala persona, pero es muy pronto", ha insistido. Por esta misma línea, ha explicado: "No hay tiempos correctos, sino que no quiero que mi madre cometa los mismos errores, que ya se casaría tres veces, y quiero que esté segura".

A este aspecto, Gema Aldón ha hecho referencia a su hermano de diez años, el que Ana María tuvo con el torero, y la confusión que tiene que ser para él vivir una boda en su madre tan pronto tras la separación con el diestro.

"Yo nunca le he puesto impedimento a mi madre, siempre me he alegrado. Con Ortega fue rápido la maternidad, no la boda", ha matizado la invitada del programa de Telecinco. Así, ha indicado: "Después de vivir las experiencias que he vivido, le doy el consejo de que espere un poco".

No obstante, Gema Aldón ha insistido en que quiere lo mejor para Ana María: "Yo me alegro de que mi madre sea feliz, lo que me parece precipitado es que se case".