Gabriela Guillén ha sufrido un insulto de una mujer en plena calle en el momento en el que los medios la estaban siguiendo y grabando. Y es que la modelo ha escuchado cómo una mujer la llamaba 'cazafortunas' al pasar por su lado, y ella, quien estaba hablando por teléfono en ese momento, se mostró muy molesta y se agobió por la situación.

Y ahora Sonsoles ha podido hablar con la paraguaya tras lo acontecido, y ella ha insistido en que está "muy cansada": "Todos los días escucho interminables insultos, en las redes y en todos lados, de que soy una aprovechada, pero que la gente te diga eso directamente en la calle... Se me sube la sangre a la cabeza".

"Tengo un niño precioso y no me avergüenzo de nada, y que me vayan diciendo que soy una... Me dijo una palabra muy fea", ha confesado para el programa. Así, ha manifestado: "Estoy cansada, todos me meten en la misma bolsa porque soy latina y tengo un hijo de un famoso".

"Si me tengo que poner a pegarle a una mujer calle...", ha expresado, muy molesta. Sobre su hijo, ha asegurado que quien lo puede defender es ella: "No quiero que pase ni un poquito de lo que yo he pasado".

"Estoy bastante afectada en muchos aspectos y quiero estar a lo que tengo que estar", ha expresado cuando el magacín de Antena 3 le ha preguntado por el tema de la prueba de paternidad que le pidió Bertín Osborne.