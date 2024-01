Gabriela Guillén está en negociaciones para sentarse en un plató de televisión, según 'Así es la vida'

Así es la vida ha podido hablar con Gabriela Guillén este jueves en directo y, en dicha conversación, la que se ha convertido recientemente en madre ha revelado algunas informaciones.

El programa de Telecinco ha aprovechado la conversación para preguntarle si visitará algún programa de televisión tras su reciente maternidad: "No lo sé, puede ser que sí o puede ser que no".

Por esta misma línea, Gabriela ha continuado explicando: "Depende de cómo me encuentre, y estaré en todo mi derecho de hablar de lo que quiera, pero todavía no, no me siento preparada".

No obstante, después de pedir permiso al programa, Sandra Barneda ha desvelado que la visita a un plató se podría producir pronto: "Este programa sabe que ayer Gabriela estuvo reunida con dos directivos de un programa de televisión en su casa". "Negociando están, supongo", ha expresado la presentadora.

Gabriela Guillén niega que Bertín la llamara

En la conversación de Así es la vida con la modelo, ella ha insistido en que no ha tenido contacto con Bertín: "A mí no me ha llamado nunca". "No sé cuál sería la finalidad de la llamada si no fuera para pedirme perdón, porque el daño ya está hecho", ha dejado claro ante la cámara.

Sobre la prueba de paternidad, Guillén ha dejado claro que Bertín no se ha pedido, pero ha aclarado: "En el primer momento en que lo pide ya está dudando de mí, así que si tiene alguna duda que lo haga, yo no tengo ningún problema, pero que se dude de mí es una ofensa bastante grande".