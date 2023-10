Fernando Fernández Tapias no recurrió la sentencia que aprobó su incapacitación, según el abogado de sus hijos

Tras el fallecimiento de Fernando Fernández Tapias, Así es la vida hizo pública la sentencia de 2021 que dictaminaba la incapacitación parcial del empresario, designando como tutora en el área de la salud a su pareja, Nuria González.

El programa de Telecinco ha querido conocer si se interpuso algún recurso a la sentencia, puesto que durante estos dos años no se conocía la incapacitación de Fernández Tapias. Y para ello ha contado con el abogado de los hijos mayores del ya fallecido, Santiago Ortiz.

El letrado ha entrado por teléfono en directo con el espacio presentado por César Muñoz y Sandra Barneda, y ha sido claro: "Ninguna resolución que se dictó fue recurrida. No hubo ningún recurso contra ninguna resolución judicial", ha expresado el letrado para el programa de Telecinco.

El presentador le ha preguntado entonces a Ortiz si le sorprende que no se hiciera pública la resolución de la incapacidad parcial del empresario, a lo que el abogado ha expresado: "Hasta ahora toda situación que se ha hecho pública ha sido muy parcial y ha estado plagada de intereses personales. No me termina de extrañar en este sentido".

Sobre que no se haya hecho pública la sentencia en los últimos dos años, el abogado ha contado: "Sus cinco mayores tenía un un gran cariño a su padre. Le querían y admiraban, y han pasado los peores momentos de su vida porque solo han sufrido vejaciones, falsedades e insultos y se le han atribuido unas intenciones que nunca han tenido. Lo que único que han hecho para que se sintiera lo menos afectado posible es callar, que es lo que se puede hacer cuando se quiere a una persona".

Por esta misma línea, el letrado ha pedido que se deje de hablar del tema: "Pido que por respeto a la memoria de Fernando, a la situación que ha tenido y el dolor de al menos sus cinco hijos mayores. Pido respeto a su intimidad y que esta situación se corte".