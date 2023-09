La familia de Mario Biondo demandará a Netflix por no respetar el derecho a la propia imagen y a la protección de datos

La familia de Mario Biondo ha anunciado, a través de un bufete de abogados, que está recopilando toda la información y documentación necesaria para interponer una demanda contra la plataforma Netflix y la productora de Las últimas horas de Mario Biondo por la emisión de esa serie documental.

La base de la reclamación está en que no se contó con la familia para la emisión de ese documental, o al menos, con la última decisión de la familia, que se siente engañada, pues no sabían que detrás del documental estaba Guillermo Gómez, exrepresentante de la viuda de Biondo, Raquel Sánchez Silva, con la que la familia no mantiene una buena relación.

La emisión del documental se produjo, según el bufete, "sin que dicha plataforma ni asimismo la productora que realizó dicho documental, a fecha de la emisión mundial del referido documental (3/8/2023) tuviera el consentimiento expreso de nuestros representados para tratar y usar los datos personales de la familia BIONDO, como asimismo para emitir y difundir sus imágenes en tanto en cuanto nuestros representados habían remitido el 12/5/2023 sendos burofaxes tanto a NETFLIX como a la productora MANGUERA FILMS S.L", dice el comunicado de Proyecto Atila.

Tras descubrir quién estaba detrás del documental, algo que se les habría ocultado, la familia quiso retirar el permiso para emitir sus testimonios, así como documentos inéditos que ellos mismos habían aportado.

El comunicado expone que la productora, Manguera Films, fue "creada en fecha 25/10/2022, es decir 34 días antes de contactar con la familia BIONDO". Cuando lo supieron, la familia mandó burofaxes "prohibiendo la difusión de los contenidos audiovisuales así como la utilización y publicación de la documentación anexa e información facilitada y las grabaciones realizadas para el documental de d. Giuseppe Biondo, d. Santa D'alessandro, d. Andrea Biondo y d. Emmanuela Biondo.

Para el bufete de abogados y la familia el documental finalmente se emitió "sin que la productora que realizó el documental ni la plataforma que lo emitió a nivel mundial, NETFLIX, respetaran ni protegieran los derechos fundamentales a la propia imagen y a la protección de datos de nuestros representados, porque les daba igual los derechos fundamentales de éstos como asimismo el respeto a la legalidad de la normativa española y europea, y constitucionalmente protegidos dichos derechos fundamentales".

Así, cuando acaben el proceso de recopilación de documentación, la familia "presentará ante los Juzgados de Instancia de Madrid una demanda civil de protección a dichos derechos fundamentales personalísimos a la imagen y a la protección de datos de la familia BIONDO".

El supuesto engaño al que la familia fue sometida queda ejemplificado en el comunicado a través del texto con el que la directora del documental, María Pulido, contactó con la familia, asegurando que provenía de Netflix y no de una productora.

"Me llamo María Pulido y le escribo desde la plataforma audiovisual Netflix, donde me han encargado la dirección de una nueva serie documental en la que queremos contar al mundo el caso de su hijo Mario y lo que ha sucedido durante estos diez años desde el día de su triste muerte. Sabemos que es una historia muy dura para ti y te pido disculpas de antemano por recordarte tu sufrimiento, pero creemos que es un caso que ha tenido (y sigue teniendo) una gran repercusión en España e Italia, y nos gustaría poder contar esta historia al público de los casi 200 países que tienen acceso a nuestra plataforma. Por eso nos parece imprescindible contar con tu testimonio y el de tu familia, porque queremos que seas el hilo conductor de la serie", cita el comunicado como el supuesto texto que recibió la familia.

La familia tiene claro que nunca estuvo planeado que ellos fueran protagonistas ni hilo conductor. Se les contactó, opinan, "no para que fuera el hilo conductor la familia de la serie, sino para convertir en oráculo y en protagonista de la misma al ex mánager de la viuda, para que con su altavoz mediático que él mismo crea, urde y torticeramente manipula, hacer ver y hacer creer que tanto la familia BIONDO como los que defienden que su hijo no se suicidó, son meros desequilibrados conspirativos poseídos por la irracionalidad de la evidencia de los hechos".