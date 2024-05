'Está el horno para bollos', el nuevo pódcast de Playz presentado por Ares Teixidó y Paula Blas sobre mujeres lesbianas y bisexuales

Ares Teixidó y Paula Blas se unen para presentar Está el horno para bollos, un videopódcast de Playz enfocado en las experiencias, perspectivas y temas de interés de mujeres lesbianas o bisexuales.

En él, tanto las presentadoras como sus invitadas compartirán anécdotas personales dándoles un tono cómico con el objetivo de "romper estereotipos, tabúes y promover la inclusión a través del humor", tal y como apunta RTVE en su sinopsis.

Para la presentación de este nuevo proyecto, la exrostro de Mediaset y la jugadora del equipo El Barrio en la Queens League han protagonizado una escena humorística. A través de una llamada de teléfono, las presentadoras hablan de varios asuntos relacionados con sus vidas para poner ejemplos sobre situaciones que serán parecidas a las que comentarán en los programas, los cuales girarán "en torno a dos protagonistas de dos generaciones distintas, millennial y zeta".

"Paula, cariño, ¿qué tal? Oye, ¿te vienes al partido?", le pregunta la televisiva, a lo que Blas le responde: "¿De fútbol?". "¿Cómo que de fútbol? De pádel, tía", recalca Teixidó.

"Oye, ¿y esa voz?", prosigue la catalana con la conversación. "Tía, he dormido poquísimo. Estuve siete horas seguidas hablando con Lara, la ex de la ex de mi ex. Seguro que la conoces", le explica la futbolista, a lo que su compañera le contesta: "Pues si es mi ex. Más maja ella, más rica".

"¿Y qué vas a hacer con los gatos?", le pregunta Paula sobre otro asunto de la vida de Ares: "Pues se los lleva, una tiene dos, la otra dos. Total de cuatro, la media de las lesbianas". "Tía, eso es un tópico" le argumenta la futbolista. "Bueno, tópico o realidad que habría que preguntárselo a sus amigas", alega la exconcursate de GH VIP. "Pues cuando quieras", finaliza la conversación.

Además de conversaciones donde pondrán el foco en estos estereotipos y tabúes, el pódcast contará con diferentes secciones, entre las que destaca 'La comentada', donde "harán recomendaciones culturales queer o hablarán de sus primeros referentes lésbicos".

Está el horno para bollos, que a su vez está guionizado por Nerea Pérez de las Heras -quien también será colaboradora del videopódcast- aún no tiene fecha de estreno, pero en el anuncio aseguran que llegará a la plataforma de Playz "muy pronto".