Esperanza Aguirre revela cómo fue la única llamada que tuvo con Pedro Sánchez: "Me preguntó por qué le había llamado 'el guapo'"

Las críticas del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confesado haber encargado a su equipo el rastreo de "todas las columnas de opinión" y en las que se le critica tanto a él como a sus compañeros: "A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí, por feo".

Este martes, La mirada crítica ha contactado en directo con Esperanza Aguirre, que no ha dudado en responder al ministro: "A mí me llaman fea sin parar y eso no es un insulto. Lo que me molesta es que hablemos de estas cosas cuando deberían preguntarle por cosas como cuando el tren a Extremadura dejó de funcionar o de la bajada de precio de los trenes, que quiere que los suban".

Asimismo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado cómo fue la única llamada que tuvo con Pedro Sánchez: "La única vez que me llamó Sánchez fue cuando fue elegido como secretario general del PSOE y cuando me preguntaron por él yo pregunté si era el guapo".

"Entonces, me llamó por teléfono para decirme que por qué le había llamado guapo, como si en ese momento tuviese una trayectoria política tan importante", ha señalado Esperanza Aguirre.

De la misma manera, la política ha defendido el pacto al que considera que deberían haber llegado PP y PSOE: "Sigo pensando que mi partido debería haberle ofrecido sus votos al PSOE para que no pactasen con los enemigos de España a cambio de que el partido de Sánchez cumpliese su programa. En su momento lo dije y me pusieron verde, pero otro gallo nos habría cantado".