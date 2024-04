Alessandro Lecquio, a Alejandra Rubio: "Estoy hasta las narices de los agobios de las Campos"

La detención de Pietro y Rocco Costanzia, hermanos de Carlo, acusados de intento de asesinato en Italia ha generado una gran repercusión en nuestro país. El hijo de Mar Flores, sin embargo, ha evitado pronunciarse al respecto e, incluso, huyó corriendo de la prensa.

Así, Alessandro Lecquio, hace solo unos días, apuntó en sus redes sociales: "Cuando una familia es toda un rebaño de ovejas negras, es que algo falla". Alejandra Rubio, pareja de Carlo Costanzia, criticó duramente las palabras del conde.

"Esto es surrealista. No vamos a hablar, dejadme un poco tranquila, por favor", apuntó Alejandra ante la prensa que la esperaba en la puerta de su casa. Sin embargo, desde el plató de Así es la vida, la hija de Terelu Campos decidió responder a Lecquio: "Me han educado en la libertad, estoy orgullosa de quién soy y de la persona que tengo al lado a la que, por cierto, tú no conoces de nada. Ellos llevarán un pijama, pero tienen algo dentro, no como en tu caso".

Este lunes, desde Vamos a ver, Alessandro Lecquio ha sido implacable con la joven: "Estoy de los agobios de las Campos un poco hasta las narices. Viven agobiadas por todo y, encima, echando las culpas de sus agobios a los demás. Un poco curioso cuando vives de comentar la vida de los demás".

"Puedo tener muchas cosas, pero delitos, ninguno. Estamos hablando de un repóquer de delincuentes y, en estos casos, cuando más lejos, mejor. Terelu debe estar sufriendo. Yo lo que le diría a mi hija es que cuanto más lejos, mejor".