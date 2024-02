Esperanza Aguirre atiende a 'La mirada crítica' y confunde a la presentadora: "No sé qué Ana eres"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha atendido, este viernes, a La mirada crítica. Durante su conexión con el matinal de Telecinco, la política ha comentado las elecciones gallegas y la presencia de Alberto Núñez Feijóo en una comida con varios periodistas.

"Feijóo, que ha tenido una comida con muchos periodistas, ha aclarado que los indultos se tienen que dar con las condiciones que dice la ley. Primero, que no sean fugitivos de la Justicia, que les juzguen y que, si les condenan, se comprometan a no volverlo a hacer. Lo contrario de lo que quieren los señores de Junts", ha comenzado la expresidenta.

Asimismo, Aguirre ha continuado exponiendo que "no todos los indultos están condicionados": "A Oriol Junqueras no le he oído decir que se arrepiente. Las condiciones son las que pone la ley y eso no es lo que ha hecho Sánchez, que les ha perdonado sin que digan que no lo van a hacer, Eva. La amnistía no está contemplada en nuestro derecho".

Ante esto, Ana Terradillos se ha apresurado ha responder a la política: "Me llama como mi coordinadora, que es maravillosa. Yo soy Ana, Esperanza". Sin embargo, la expresidenta de la Comunidad de Madrid no conseguía ubicar a la donostiarra: "Perdona, Ana, es que no te veo. No sé qué Ana eres".

Una vez terminada la conexión, Fernando Berlín ha apuntado: "Esperanza Aguirre, no sé si lo ha hecho con intencionalidad o con despiste, es muy ingeniosa. El PP lleva toda la semana para identificar a Feijóo en esa comida de periodistas". Un comentario al que Esther Palomera ha completado: "Esperanza Aguirre no da puntada sin hilo, pero si ella fuera un referente en su partido no estaría haciendo entrevistas a las 9:00 horas con los programas de la televisión".