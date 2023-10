El pasado lunes, TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco, aseguró que el actor Juan José Ballesta, más conocido como 'El Bola' por su papel en la película homónima, había sido acusado por una presunta agresión sexual.

La denuncia partiría, según el programa de Quintana, de una mujer de 47 años que señala que los hechos ocurrieron, supuestamente, el pasado mes de julio en la localidad madrileña de Parla tras una noche de "desenfreno y consumo de drogas".

Este martes, Espejo Público ha podido acceder al contenido de la denuncia, donde la mujer expone que es amiga del actor desde la infancia pues, al parecer, eran vecinos. Además, ha agregado: "No me negué, pero tampoco consentí".

Sin embargo, desde el plató del matinal, Gonzalo Miró, que coincidió con el actor durante su participación en MasterChef Celebrity, ha destacado: "Yo no sé la relación que tenía con esta chica, si es que la tenía, pero hay varias cosas que no remarían a favor de ella en la denuncia como, por ejemplo, no centrar el día o que diga que son amigos desde la infancia, pero se llevan más de diez años".