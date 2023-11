El escatológico adorno de Navidad de una colaboradora de 'Zapeando'

Zapeando ha inaugurado la Navidad este viernes con un souvenir escatológico para celebrar estas fechas. Y es que Gakiam, la colaboradora del programa, ha sorprendido tanto a sus compañeros como a los espectadores con una imagen de 'una parte de su cuerpo' dentro de una bola de nieve.

"Yo pasé por una hemorroide hace muy poquito", ha introducido la cómica. Segundos después, ha sacado una bola de cristal con nieve y un gorrito de Navidad, que contenía una fotografía de su hemorroide extraída en el interior.

Cristina Pedroche se ha mostrado muy interesada en la bola de nieve. "Tienes que moverlo y todos tus deseos se harán realidad", le ha explicado Gakiam a la vallecana, desatando de nuevo las risas en plató.

En cuanto a por qué ha metido una imagen impresa y no el "trozo de Carne", la colaboradora ha contado: "Yo lo pedí, pero el médico me dijo que no me la iba a dar, así que tuve que pedir una foto".