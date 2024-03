El error de Zayra Gutiérrez que casi le impide volar a Honduras por 'Supervivientes 2024': "No me lo creo"

Los concursantes de Supervivientes 2024 ya han puesto rumbo a Honduras. Pero, ya en el aeropuerto, se produjo el primer percance por parte de una de las concursantes.

Y es que el resto de participantes, como Claudia Martínez, Carmen Borrego y Ángel Cristo Jr., tuvieron que esperar a Zayra Gutiérrez, pues llegó al vuelo en último momento.

Pese a los rumores de abandono antes de comenzar con la aventura de Telecinco, Así es la vida ha revelado la verdadera razón de la ausencia de la hija de Guti y Arancha de Benito con imágenes que muestran el altercado.

Y es que Zayra Gutiérrez tuvo un problema con su pasaporte a la hora de facturar. "No me lo creo", expresó delante del mostrador. Cuando Carmen Borrego le preguntó qué ocurría, la joven desveló la razón de su disgusto: "Me he traído el pasaporte de mi novio".

Así, la madrileña tuvo que volver a su casa para coger su propio pasaporte, documento que confundió en un primer momento con el de su pareja. Pero, finalmente, llegó antes de la salida del vuelo.