El equipo de 'First Dates' celebra su 8º aniversario hablando de sus primeros amores: "Me rompieron el corazón"

En lo que sí que han estado de acuerdo, todo es que realmente ninguno tuvo una estrategia clara. Tanto porque se gustaban "desde hacía mucho tiempo", como fue el caso de Laura, hasta porque realmente "no sabía ni lo que era una estrategia", como en el caso de Carlos.

Por ello, aunque en ya no volverían a estar de nuevo en una relación con esas personas, sí que mantienen un buen recuerdo. "Todas las parejas con las que he estado me han enseñado algo, yo creo que no me gustaría porque esa persona ya pasó. Aprendí muchísimo y me quedaría con eso", ha asegurado Boado.

Así, aunque no sepan si existe o no el amor adolescente para "toda la vida", "porque cada persona puede evolucionar de manera diferente", como explica Zapata, no se cierran a la posibilidad. "El amor adolescente no está obligado a que sea fugaz o a que sea eterno, lo único que importa es que sean tal para cual", ha reflexionado el camarero.