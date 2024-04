Llega el 'Máster del Amor': 'First Dates' cumple ocho años y lo celebra con una gran fiesta de graduación

First Dates se ha establecido como uno de los programas más conocidos de la televisión para poder encontrar pareja. Durante los ocho años que lleva en emisión han pasado más de 9.500 citas. En total han sido 1.900 emisiones y más de 19.000 los solteros que han pasado por el restaurante con la esperanza de poder conseguir el amor de sus vidas.

Y aunque no siempre se ha logrado, lo cierto es que de las parejas que volvieron a tener una segunda cita, 10 de ellas se han llegado a casar y han nacido 12 niños. Por ello, no es de extrañar que para celebrar su aniversario todo el equipo haya querido prepararse para la ocasión.

Así, el próximo 15 de abril First Dates tendrá una cita muy especial, tal y como han anunciado. En el mismo horario al que los espectadores están acostumbrados, Carlos Sobera y sus compañeros celebrarán su graduación en 'El Máster del Amor'. Como si fuera una película, se vestirán con sus mejores galas para poder "recoger el diploma".

Además, su presentador ha querido hacer un balance de su trayectoria: "First Dates ha sido el programa que más satisfacciones me ha dado, pero no solo por motivos de éxito o audiencia, que también, porque ha tenido un comportamiento brutal, sino porque no hay probablemente nada más reconfortante que echar una mano a personas que buscan algo tan esencial como es el amor, la compañía o acabar con su soledad y ves cómo depositan su confianza en tu equipo o en ti para que les consigas ese sueño".

Para Sobera, cada uno de los solteros que han pasado por la televisión le genera un "profundo respeto" por "abrirse de una forma generosa, dando lo mejor de sí mismos y procurando colaborar en todo". Es por ello que busca tener la relación más "humana" que pueda para "tranquilizarles, relajarles y ver qué se puede hacer para conseguir su sueño de encontrar una pareja para toda la vida".

Cuando se marchan, a todos nos gusta volver a saber de ellos, que nos cuenten cómo les va, si siguen juntos, si han tenido hijos… Es una información que recibimos como un regalo que te da el programa, muy contentos", ha asegurado muy contento.