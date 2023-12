'EP' consigue la primera entrevista con Raquel, la mujer en silla de ruedas tras haber sido arrojada por la ventana por su marido

El caso de Raquel, la mujer que fue, presuntamente, arrojada por la ventana por su marido, concejal de Bienestar Social en Ponferrada, sigue generando un gran interés en nuestro país.

En los últimos días, Espejo Público ha mostrado la terrible llamada que Raquel hizo a los servicios de emergencias para dar cuenta de la paliza a la que estaba siendo sometida por parte de su marido, sin embargo, quienes escucharon la llamada determinaron que no era más que una "discusión entre vecinos".

Este miércoles, el matinal de Antena 3 ha emitido, en exclusiva la primera entrevista que Raquel ha concedido a los medios de comunicación: "Me encuentro mucho más aliviada. La declaración fue un momento de mucha tensión, fue muy larga... Entré dos horas tarde de lo que me tocaba. Estoy contenta de que todo esté yendo por el camino de la verdad, que es el que yo conozco, y estoy tranquila".

Respecto a cómo ve su vida a partir de ahora, Raquel ha apuntado: "Mi nueva vida me la planteo encontrando un centro adecuado a mis circunstancias. Durante estos tres años y medio he estado vagando por centros rodeada de ancianos o de enfermos psiquiátricos. Quiero un centro en el que pueda llevar una vida autodependiente y pueda hacer una vida normal porque yo soy abogada".

"Mi intención es poder ayudar a otras víctimas de violencia de género. Las víctimas no son solo las que mueren a manos de sus agresores, sino también las que se quedan en una silla de ruedas, como yo, y tienen miedo. Pasara lo que pasase en mi casa, que era que el maltratador me tenía maltratada tanto física como psicológicamente, nadie me vino a auxiliar", ha agregado Raquel.

"La violencia de género en un estado como el nuestro es la lacra, con mayúsculas. Necesitamos que esto desaparezca a nivel judicial. Mi caso, por desgracia, no es el único. Existe una llamada mía al 112 en marzo de 2018 en la que se ponen los pelos como escarpias y nadie me viene a auxiliar", ha sentenciado la mujer.

Por su parte, Susana Martín, la periodista que ha conseguido esta entrevista con Raquel, ha apuntado: "Empecé publicando esta historia en El Español y luego hice un gran reportaje para El Mundo, pero sí he notado que él tenía amigos muy poderosos que impedían que se hablase del caso. Hemos tenido bastantes trabas con este caso y no ha sido fácil".