Tinet Rubira: "Hay ganas de descubrir verdad en TV y es muy difícil con los famosos que son muy conscientes de su papel"

Tinet Rubira es uno de los grandes autores de la historia de la televisión en España. Le conocimos presentando el innovador y gamberro Plástic de TVE, pero después empezó su trayectoria detrás de cámaras como director de multitud de programas. Incluso de las dos últimas galas de los Goya. Aunque hay dos formatos que llevan su firma y que parecen no tener fecha de caducidad, Tu cara me suena y Operación Triunfo, que se ha asegurado su regreso a Prime Video. Hablamos con el máximo responsable de la productora Gestmusic sobre el presente y el porvenir de la televisión que ya no sólo se ve por la televisión.

¿Qué ha aprendido de esta OT 2023 que no creía que ibas a aprender?Poder hacer esta edición de Operación Triunfo llevó una previa de casi un año y medio de negociaciones para ver si era viable el proyecto. Porque el hecho de estar en una plataforma cambia muchísimas cosas. La propia estructura está pensada para ficción. Así que yo creo que más que aprender, he descubierto que a estas alturas de mi carrera sigo teniendo mucha paciencia y sigo siendo muy perseverante. Ha sido muy difícil no tirar la toalla, mantener la calma, mantener la cabeza fría, pues han surgido muchísimos escollos que, ahora, se van olvidando porque OT 2023 ha sido un éxito. Aunque si llega a ser un fracaso, habría estado realmente muy atormentado.



Para la industria audiovisual era importante que triunfara este OT. Ha abierto una nueva puerta al entretenimiento en directo en plataforma.Está muy bien porque te convierte en pionero. Pero siempre le va mejor al que segundo, al que puede vivir de la experiencia de quien empezó el camino. Nosotros de entrada nos preguntamos: ¿cómo debería ser un OT para plataforma? Todo el mundo te dice que en las plataformas las cosas tienen que ser cortas. Pero OT en 45 minutos no nos cabe. Y se pensaba que el espectador de la plataforma no aguantaba propuestas más largas. Sin embargo, es mentira. Si le ofreces un contenido que le interese, aguanta 50, 70, 90 minutos. Creo que podríamos realizar un OT de 100 minutos en una plataforma y no pasaría nada.



Es curioso porque al principio del podcast sentenciaban lo mismo. Los podcasts debían ser cortos y, al final, los que más éxito han tenido son los que duran dos horas porque facilitan que surja la confianza para la conversación y, encima, acompañan al espectador más tiempo...Esto lo sabes una vez te has puesto a hacerlo. Por un lado teníamos a los fans de OT, a los que no les podíamos dar un formato que no reconocieran. Por otro lado, estaba la gente de la plataforma, a los que no le puedes ofrecer un producto que no tenga nada que ver con lo que consumen. Esta fue la batalla del contenido. Además de otros muchísimos problemas: cómo decirle a la gente que tenía que ver OT en una plataforma, que ya no era aquello que aparece haciendo zapping a La 1... A mí me preocupaba muchísimo que no nos encontraran, temía estar haciendo un buen producto y que quizá la gente no se enterara de que existía.

Ya en 2017 incorporaron la ventana de YouTube, a la que han sumado este año TikTok.Fíjate, nosotros cuando terminamos la edición de 2020, TikTok no era una plataforma que estuviera implementada, era la red social en los que los niños hacían coreografías, y, en cambio, ahora se ha convertido en un place to be, donde tienes que estar, porque toda la gente joven, y no tan joven, está en TikTok. Entonces, te percatas de cómo las cosas cambian en tan poco tiempo. En el 2020 ni existía, y para nosotros este año, en el 23, ha sido uno de los puntales del éxito.



O dejar generosamente que utilicen sus imágenes desde las redes sociales...Cuando Televisión Española decidió que ya no quería más OT, evidentemente fuimos a ofrecer el formato a varios sitios. Había algunas plataformas que tenían el hándicap de que no estaban tecnológicamente preparadas para hacer directo. Otras, no entendían el concepto. Y, sobre todo, el gran escollo era este que tú dices, es tener la generosidad. Tener el tino de decir "voy a hacer un contenido muy potente y lo voy a dar a la gente para que lo haga suyo". Porque para que la gente se enganche a mi gala de los lunes tengo que regalar casi el 90% del contenido que produzco a diario (en el canal 24 horas de Youtube, en TikTok y permitiendo que los espectadores hagan sus propios memes o comentarios con las imágenes de la producción). Y este concepto, Prime lo entendió desde el primer momento. Y nos dijo que sí, que ellos querían todo lo que les aportaba Operación Triunfo, que también son unas redes sociales y un canal de YouTube que ya funcionaban.



Pero todavía se resisten muchas cadenas a estas dinámicas, pues está en juego los derechos y la propiedad de autor…Si tú eres tan celoso de tu contenido, ¿cómo se va a expandir? ¿Cómo va a llegar a gente? No te voy a decir nombres, pero estuvimos hablando en varios foros y yo me iba con la sensación de que hemos llegado hasta aquí con este OT que es muy digital y no podíamos retroceder. Algunas plataformas y televisiones lineales siguen estando cerrados a este punto, que no acaban de entender lo bueno que les puede aportar. También es verdad que según qué productos puede ser perjudicial. Yo no digo que esto sea una cosa que pueda ir bien a todo el mundo, pero en algún momento tienes que entender hasta qué punto esto te puede beneficiar.



El éxito de OT va muy unido a cómo consigue retroalimentarse del lenguaje de las redes. Incluso invitando a influencers del momento, que terminan convirtiéndose en fans del programa.Sí, pero el centro siempre es el casting. No hay que buscar prescriptores de fuera, el motor de todo el programa son los concursantes. Cuando nosotros damos con un buen casting que conecta con el público, todo es más fácil.



Y, de nuevo, OT ha reunido una pandilla muy identificableLo bueno que ha tenido Operación Triunfo durante estos 23 años de vida es que siempre ha sido un reflejo de la juventud y del país. ¿Qué nos ha pasado ahora? Nosotros ya veníamos de un mundo muy digital en el 2017, 18, 20 e incluso vivimos una pandemia. La gente que tenemos dentro de nuestro casting está muy acostumbrada a relacionarse digitalmente con sus amigos. O sea, es gente que de los 15 a los 18 ha estado encerrada en casa por un confinamiento. Hasta las clases las recibían por Zoom. Esta generación está muy habituada a las cámaras y a compartir delante de ellas sus emociones con mucha naturalidad. Ya no te digo hablar sobre la orientación sexual, es algo que va mucho más allá. Los jóvenes de hoy saben explicar muy bien sus sentimientos. Cada nueva generación se asimila mucho mejor.



OT 2023 ha recordado que hay una audiencia con ganas de personas anónimas participando en realities. Sin embargo, las televisiones en abierto están obsesionados con programas con famosos para que el espectador ya les conozca de antemano. Quizá toca volver a descubrir a personas que son igual que nosotros...Sí, lo que hay ganas es de descubrir verdad y naturalidad en la gente que se pone delante de una cámara. Y es muy difícil hacerlo con los famosos que son muy conscientes de su papel. Lo mismo sucede con los influencers, que están todo el rato pendientes de tener la aprobación de las redes y de sus seguidores y, como consecuencia, son gente totalmente inocua para la televisión. Son personas que no dan su opinión, que seguramente la tienen, pero la expresan de una manera que no pueden ofender a nadie. Al final, están vendiendo una fantasía. Cuando precisamente el encanto está en que te expreses con naturalidad y con valentía. ¿Qué ocurre con nuestros concursantes? Que viven totalmente ajenos, no tienen feedback, son lo suficientemente arriesgados como para vivir su vida tal y como la vivirían sin cámaras. Y esto les hace poseedores de una verdad que no tienen otros personajes.



También ayuda que haya una academia con unas metas artísticas…Cuando entras en un reality que no está esperando de ti ningún tipo de talento hay una estrategia a seguir. A lo mejor pasa por tener alguna polémica para que tu personaje esté vivo o hacerte la víctima. En cambio, en OT nuestros concursantes tienen que demostrar que cantan bien y que están aprendiendo y que hay una evolución. Aunque luego, en el día a día, siempre es muy difícil aguantar el escrutinio 24 horas de la cámara y de unas redes sociales que pueden convertirse en jueces implacables analizando cualquier movimiento, comentario…



Quizá los creadores televisivos no deberían prestar tanta atención al ruido de las redes sociales…Yo solo utilizo Twitter. Que lo utilizo mucho porque para mí es una forma de respuesta rápida. Pero los creadores de la televisión creo que no tienen que mirar tanto Twitter porque es una minoría gritona que ha habido siempre. Siempre ha existido, de otras formas.



Y, ahora, ¿qué toca para volverse a reinventar?Nosotros somos una productora muy hábil en el directo, en el show, y creo que tenemos que explotar esto. Ofrecer cosas que la competencia no se atreva a hacer. Por ejemplo, hay un formato muy chulo que hicieron los franceses, que era el karaoke más grande del mundo. Juntaron a 17.000 personas e hicieron una competición de karaoke en el teatro romano de Orange. Es muy potente, y se va a hacer también en Italia. A nosotros una idea de este tipo nos gusta. De hecho, nos gustan los eventos grandes y que tengan algún reto tecnológico. Y en Prime ha habido mucho reto tecnológico. Porque la gente se cree que todo es muy fácil. En cualquier tele hay un control central, en Prime no. Nosotros mandamos la señal a Londres y la señal de Londres vuelve a España otra vez con ocho mezclas distintas de audio en función del dispositivo al que van. O sea, cuando la gente dice, "es que no lo oigo bien", digo, "un momento, ¿desde qué dispositivo lo estás oyendo?". ¿Te acuerdas el primer día que tuvimos un fallo? No se oía porque las televisiones que tenían eran Samsung. Cuando se configuró el retorno del audio desde Londres estaba mal configurado, pero solo para los Samsung. La complejidad técnica que hay detrás de lo que estamos haciendo es muy bestia. Y creo que también hay que decirlo.