Cuatro se somete a un cambio en parrilla a partir del próximo lunes, 8 de abril: el programa Cuatro al día será sustituido por un nuevo espacio de reportajes, llamado Tiempo al tiempo. Este estará presentado por Mario Picazo, quien después de casi 11 años vuelve a Mediaset.

El espacio que hasta ahora ocupaba la segunda parte de la tarde en la cadena ha emitido este viernes su último programa. Y Risto Mejide, quien conduce el espacio anterior en la parrilla, Todo es mentira, ha querido despedirse de sus compañeros tras casi cinco años dándoles paso.

"Es un paso muy especial [...] os dejamos con nuestros compañeros de Cuatro al día, que se despiden después de más de 5 años de emisión y 1.268 programas", ha señalado el publicista

Así, Risto Mejide se ha dirigido a los presentadores José Luis Vidal y Verónica Dulanto: "Ha sido un auténtico placer teneros al otro lado. Y siempre esperando vuestra pregunta que no soy capaz de contestar nunca".

Por su parte, Vidal ha querido despedirse del publicista con una propuesta: "En este último programa te queríamos conceder unos segunditos por si querías juzgar Cuatro al día".

Risto Mejide ha expresado entonces: "Primero, habéis sido unos grandes compañeros, que para mí es lo más importante en esta profesión". "Segundo, por ese programa ha pasado gente a la que admiro y respeto muchísimo", ha remarcado.

"A vosotros dos en concreto no os voy a perder de vista, que me consta que vais a continuar. Y que, por supuesto, tenéis el pase de oro", le ha lanzado el presentador, haciendo referencia a su papel como juez de Got talent.