La emotiva actuación de Bea en la Gala 10 de 'OT 2023' que dejó llorando a Chenoa y Noemí Galera: "Has hecho historia"

La Gala 10 de OT 2023 estuvo llena de temazos, o temOTes, como dirían en el programa. Desde el Despechá de Naiara al Paenamorar de Paul Thin. Pero, sin duda, la actuación más sonada de la noche fue la de Bea, y es que fue "histórica", como dijo Noemí Galera.

La madrileña cantó Se acabó, de María Jiménez, pero en una versión lenta muy personal que no solo enamoró a los presentes y a muchos de los espectadores, sino que le permitió hacer gala de toda su capacidad vocal.

Su ya sabido talento brilló por sí solo en esta actuación, pero también lo hizo la interpretación de cada verso, que provocó más de una lágrima en plató.

Por ello, al terminar, los jueces Pablo Rouss y Cris Regatero estaban de pie aplaudiendo. Y, tras cruzar la pasarela, se encontró con una Chenoa emocionada que se estaba secando los ojos. "La barbaridad que acabas de hacer", le dijo. "Esta canción me sale de dentro", aseguró la concursante.

Pero la única emocionada no era la presentadora, pues también estaba Abril Zamora llorando entre el público. No en vano, la evolución de Bea ha sido notable, y así se lo hizo saber el jurado.

"Hoy ha sido tu mejor actuación de lejos. Saliste de ese huevo de inseguridad y te has liberado. Has hecho un trabajo increíble. En las últimas actuaciones nos has demostrado talento y calidad vocal", le dijo Rouss. "Disfruta del poder que tienes. Elévate. Lo vas encontrando. Gracias por la generosidad de hoy", añadió Regatero. "Ha sido la primera vez que te he podido escuchar y me ha gustado mucho", comentó Buika.

Pero ellos no fueron los únicos en alabarla, pues, después de nombrar finalistas a Naiara y Juanjo, Noemí Galera tomó la palabra para elegir al tercero, que finalmente fue Paul Thin. Pero no sin antes comentar que Bea "ha hecho historia en este programa".