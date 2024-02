Juanjo Bona, de 'OT 2023', denuncia que hubo cambios de última hora en su actuación de la Gala 10: "Me dijeron: haz lo que quieras"

A menos de dos semanas de que llegue a su fin, OT 2023 ya tiene a sus tres primeros finalistas: Naiara, Paul Thin y Juanjo. Tras la expulsión de Chiara, que se quedó a las puertas de la semifinal, tanto el jurado como los profesores valoraron el desempeño de los siete triunfitos que siguen en la Academia, dejando el futuro de Bea, Ruslana, Martin y Lucas en manos de la audiencia.

En el caso de Juanjo, a pesar de que logró el favor del jurado, lo cierto es que la Gala 10 no fue una noche precisamente fácil para él. Y es que, según ha reconocido él mismo, su actuación de Take on me del grupo A-ha sufrió modificaciones de última hora.

"Han quitado el efecto, no hay efecto. Haz lo que quieras", ha comenzado diciendo el zaragozano desde la terraza ante la atenta mirada de algunos de sus compañeros. Al parecer, se trataba de un recurso de la puesta en escena en la que había trabajado duramente los días previos. "O sea, todo lo que habíamos parado ensayando el domingo y el lunes por el efecto, al final nada: no hay efecto".

Por su parte, Martin, que se encuentra a su lado, corrobora este detalle en la actuación que, si bien ha pasado desapercibido para los espectadores, no lo ha hecho para él. "Estuve mirando la pantalla y no lo vi", comenta el joven vasco, sorprendido.

Y es que, más allá de los efectos, Juanjo debía hacer un recorrido coreografiado por el escenario en una puesta de escena protagonizada por varias versiones que, finalmente, no hizo. "Me dijeron: haz lo que quieras", concluye.