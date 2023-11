Emma García confiesa qué programa no volvería a presentar: "Me aburrí, no me motivaba"

Emma García ha desvelado este sábado en el programa Fiesta qué formato de televisión no volvería a presentar. Lo ha hecho en una entrevista con Javier Rigau, viudo de Gina Lollobrígida, quien entró en directo para hablar sobre la condena al asistente de la cantante, Andrea Piazzola.

Antes de finalizar la entrevista, la presentadora ha invitado a Javier Rigau a que asista al programa de forma presencial en el futuro, momento en el que Rigau aprovechó la oportunidad para dirigirle unas palabras.

"Yo no veo mucho la televisión, pero hace muchísimos años había un programa que yo no me perdía que decía 'esto es verdad', 'estos es mentira' y lo presentabas tú. Yo voy donde tú me digas, pero te aconsejo que esperemos a que me invites para que salgan las motivaciones", ha señalado el empresario.

En respuesta a estas palabras, Emma García reveló algo sorprendente que dejó perplejos a los colaboradores del programa: "Tú sabes que El juego de tu vida, el programa del que hablabas, es el único programa que no volvería a presentar".

"Porque me aburrí, ya al final desarrollé tanta psicología con los concursantes, porque yo no sabía las respuestas, no quería saberlas, pero por cómo se movían, por cómo miraban y por los gestos que hacían, decía 'mentira o verdad'. Entonces, ya llegó un momento que iba un poquito de sobrada y no me motivaba", ha explicado García.

En los más de 20 años que García lleva en activo, la presentadora comenzó en la televisión vasca para dar el salto a Mediaset en el 2002 con A tu lado. Después pasó a formar parte de Mujeres y hombres y viceversa, Abre los ojos... y mira, Materia reservada y Viva la vida.