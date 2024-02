Elena Rodríguez recibe una esperada noticia mientras hacía de presentadora de informativos en 'GH Dúo'

Los tres concursantes nominados para la expulsión en GH Dúo, se enfrentaron durante la noche del jueves a la decisión de 'la soberana', como llaman a los votos del público. Marta López, Elena Rodríguez y Keroseno se mostraron muy nerviosos por la resolución.

La madre de Adara Molinero, Elena, fue la primera en conocer que había sido salvada, dado que fue la concursante con menos votos, un 15%. "¡Me ha dado un tirón!", se quejó mientras celebraba su continuidad en la casa de Guadalix.

A continuación, enviaron a la concursante a la sala de la prueba semanal, donde había montado un plató de informativos. "Tienes que leer el cue y dar la noticia", le ordenó el Súper. Ella lo hizo sin dudarlo.

"Ya tenemos un finalista de GH Dúo. La persona que se encuentra leyendo el cue", leyó la concursante entonando, pero sin saber bien de qué iba la cosa. "Por si aún no me había dado cuenta, la finalista soy yo", siguió leyendo.

Cuando se cercioró de que era real, lo celebró como nunca antes. "¡Gracias! No sé a quién, pero, ¡gracias!", dijo entre lágrimas. Marta Flich le dio una última orden antes de marcharse: "Puedes decirle a tus compañeros que te has salvado, pero no que eres finalista".