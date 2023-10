El sobrino de Ana Rosa, Kike Quintana, ha vuelto a criticar algunos aspectos de TardeAR en su sección recurrente del programa. Esta vez, se ha metido con una de sus colaboradoras: Madame de Rosa.

Después de reírse de las audiencias de los viernes con Bea Archidona al frente del espacio de Telecinco, Kike ha pasado a abordar el papel de la influencer como tertuliana en la mesa de actualidad.

El programa ha emitido un recopilatorio de imágenes de Madame de Rosa reaccionando de forma tranquila en distintas emisiones de TardeAR. "Estas son el 90% de las intervenciones de Madame, que aparte de tener un nombre inquietante, no sé si le tomáis la tensión cuando entra aquí", ha bromeado.

"Es muy discreta", ha defendido la presentadora. "Demasiado", ha puntualizado su sobrino, en clave de humor. A continuación, ha expuesto 'su teoría': "Como interviene poco yo pensaba: 'A ver si, por lo que sea, se quieren ahorrar un sueldo para pagar otro día a Mario Vaquerizo y Xelo (Montesinos) y Ana Rosa se han ido al museo de cera y han cogido el muñeco de Amy Winehouse'".

"La han traído aquí y le han puesto el micro", ha continuado bromeando Kike Quintana. Ana Rosa ha vuelto a salir en defensa de la influencer: "Me parece fatal, porque es una compañera y no está ella delante". El colaborador ha justificado: "Yo lo digo todo siempre desde el amor, lo he aprendido de ti".