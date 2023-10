Kike Quintana, sobrino de Ana Rosa, ya se ha convertido en un colaborador habitual de TardeAR. Y es que la periodista suele acercarse al público en su nuevo programa y charlar con él, aunque él no duda en hablar con sinceridad, con zascas incluidos. Y el último de ellos fue para dar voz a las críticas de Twitter por su última entrevista.

Aunque muchos internautas tachan esta parte del programa de notarse poco natural y guionizada, lo cierto es que el formato se atreve a tratar algunas de las opiniones más frecuentes que reciben por parte de los espectadores, como el asombro que se mostró al ver que la presentadora entrevistaba a Federico Jiménez Losantos.

"Vaya entrevista interesante, ¿eh?", le dijo Kike Quintana con sorna. "La que has liado, ¿eh? Hombre, en el mismo techo Ana Rosa Quintana y Federico. Ahora para los usuarios de Twitter...", añadió, antes de ser interrumpido por su tía.

"Yo es que Twitter no lo veo", aseguró la periodista. "Este es el nuevo Valle de los Caídos", bromeó el colaborador, sentado entre el público, en referencia a la ideología de ambos. Pero la conductora no estaba de acuerdo con esa afirmación: "De caídos nada, estamos en nuestro mejor momento".

"Eso es verdad. Lo bueno, además, es que si él se cae está muy cerquita del suelo", continuó él, en referencia a la altura del invitado. "Es un homenaje a la tele de los 90. No me digas que no parecemos José Luis Moreno y Monchito. Ahora, te digo una cosa, no tenía la mano metida en ningún sitio".

Además, después aludió a la conexión que hicieron en directo con María, la hermana de Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR. "El sobrino de Ana Rosa, la hermana de Leticia Requejo. Viva el nepotismo", ironizó Kike Quintana.