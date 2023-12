El "drama familiar" entre Alfonso Arús y su hija Tatiana en 'Aruser@s': "Contigo no se puede ver nada"

Como todos los lunes por la mañana, Aruseros se convierte en el programa de actualidad por excelencia en La Sexta. Así, este 18 de diciembre arrancaba el espacio con uno de los temas más importantes de la semana, la 29ª edición de los Premios Forqué, que tuvieron lugar el pasado 16 de diciembre.

Tatiana Arús, la hija del presentador, era la encargada de sacar el tema a palestra, mientras que su padre, Alfonso Arús, comentaba cómo los rostros más conocidos del panorama nacional había aprovechado la ocasión para lucir sus mejores galas. Todo ello en una charla que parecía normal y sin problemas.

Y es que, al empezar a hablar sobre qué actores habían acudido a la fiesta del cine, los comentarios sobre la "vida privada" de estos no tardaron en aparecer. Prueba de ello fue el caso de André Lamoglia, conocido por su papel en Élite y al que ahora emparejan con la cantante Aitana. Sin embargo, el joven no quiso dar declaraciones al respecto.

Quien sí que aprovechó su paso por la alfombra roja para conceder unas palabras a la prensa fue Felipe Londoño, conocido por su papel en Entrevías, y a quien también han relacionado con la cantante: "¿Con Aitana? Es muy guapa y hablé con ella, es supermona. Estuve con ella en la fiesta, pero no pasó nada...".

Tatiana y Alfonso son grandes fans de la serie, aunque ella va más atrasada que su padre. Por lo que no quiere saber qué es lo que pasa para no "hacerse spoiler", algo que el presentador no pudo evitar aprovechar para chinchar a su hija: "No voy a hacer 'spoiler'... Pero tiene un futuro complicado en Entrevías, pero te digo que hay tragedia".

Un comentario que ponía en alerta a la joven que aseguraba que ella aún no había acabó la "segunda" temporada. Un hecho del que Alfonso, quien ya ha visto la tercera parte, no puede evitar reírse de manera cariñosa: "Contigo no se puede ver nada, es que tú vas muy lenta".

Aunque ese no fue el único momento en el que el presentador puso en jaque a la joven. Siguiendo con el tema de la entrega de premios, Alfonso le pedía a Tatiana unas declaraciones que ella no tenía preparadas. "Pues sí, tenemos algunas declaraciones... Eh, por ejemplo, ¿pongo cualquiera?", preguntaba ella intentando hallar un contenido que no tenía.

Era entonces cuando su madre, Angie Cárdenas salía en su defensa: "La que tú veas, la que te apetezca... ¿Qué quieres que escuchemos?". Aunque sin mucho éxito, pues sin nada que escuchar, solo pudo reconocer que la habían "pillado" sin nada.