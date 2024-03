Drag Sethlas, ganadora de 'Drag Race España: All Stars': "He leído comentarios de gente de mi propio colectivo deseándome la muerte"

Drag Race España: All Stars ya tiene a su primera superestrella drag española: Drag Sethlas. Este domingo, después de medirse contra Juriji der Klee y Hornella Góngora, la canaria de 33 años se proclamó vencedora en una épica batalla de lypsinc contra Samantha Ballentines, la segunda superfinalista, al son de Eloise de Tino Casal.

De esta forma, la que fuera ganadora de la gala Drag Queen de Gran Canaria en 2017 y en 2020 vuelve a hacer historia en su tierra natal, inaugurando el salón de la fama de Drag Race España, con una victoria que, por otra parte, no ha estado exenta de polémica.

Ganadora de las galas Drag Queen de Gran Canaria de 2017 y 2020 y, ahora, también de Drag Race España: All Stars, ¿cuál es el secreto?Trabajo. Creo que el trabajo, la constancia, el darle mil vueltas a todo y, por supuesto, contar con un equipo detrás tan maravilloso como el que tengo yo son los ingredientes esenciales para tener éxito en el drag.

¿Se imaginaba que inauguraría el salón de la fama del All stars español?Qué va, en absoluto. De hecho, casi dije que 'no' a entrar porque me daba vértigo tener que enfrentarme a lo que se me venía, a tener que prepararme tantos looks, a las pruebas... Le tenía un terror increíble al Snatch Game. Y, bueno, en sí, enfrentarme a toda esa presión, a no dormir bien, a comer apresuradamente y, en general, la idea de revivir todo eso hizo que me costara decidirme. Pero, a día de hoy, no me arrepiento y, aunque no hubiese ganado, tampoco me hubiera arrepentido.

Ana Locking se llegó a emocionar durante la valoración de su look del infierno, ¿cómo vivió ese momento?Fue brutal. Cuando vi a Ana empezar a llorar, a mí se me erizó la piel e, inevitablemente, empecé a llorar también. Me dio hasta dolor de cabeza de todo lo que lloré -y lloramos- ese día. Vi incluso cómo Los Javis estaban conteniéndose la emoción. Fue algo mágico. Además, estaba 'cagadísima' porque, como tenía la cara tapada y no veía nada al salir a la pasarela, solo percibía que se hizo un silencio terrible. Creo que fue del impacto de ese look, pues, aunque el jurado lee algunas descripciones de lo que nosotras ofrecemos, verlo en persona impresiona mucho más.

¿Qué piensa acerca de las críticas que hablan de favoritismo por parte del jurado? ¿Considera que hubo valoraciones injustas?En general, agradezco al jurado todo el trabajo que vio en mí porque siempre he dicho que no es el trabajo de seis semanas, sino el de 12 años. Y eso es lo que la gente no sabe. Quizá, me hubiera quitado del top en el episodio de la polémica y me hubiese quedado salvada. Creo que, así, todo se hubiese quedado en una simple anécdota. También te digo que no me siento favorecida por el jurado. Creo que todas hemos estado bajo las mismas condiciones. Ahora bien, como sucede en la vida normal, el jurado ha podido conectar más con unas que con otras. Al final, las decisiones no las tomamos nosotras. Y todo eso, sin tener en cuenta que muchas veces se ve distinto en el momento a como se ve más tarde en edición.

Uno de los temas más controvertidos ha sido su enfrentamiento con Sagittaria, ¿en qué punto se encuentra su relación?Obviamente, no tenemos ningún tipo de relación. Creo que en edición se ve que fue muy dura la convivencia y todas mis compañeras pensaban lo mismo. Nos hacía sentir muy incómodas. Es muy difícil convivir con una situación de estrés así. Ella se enfrentó conmigo porque creía que no me merecía 'x' cosa y yo la entiendo, de verdad que sí. Creo que tenemos una conversación pendiente, ya no solo por lo que ha sucedido en el programa, sino también por lo que ha pasado después, porque yo, hasta el momento, no me he pronunciado. Quería mantenerme al margen para proteger mi propia salud mental.

¿Qué relación mantiene con las redes sociales actualmente?Creo que lo que sucede ahora con las redes sociales no tiene punto de comparación con lo que viví en 2017 con mi espectáculo, al que siempre defenderé que no hice con la intención de herir a nadie. Antes, cuando la gente me preguntaba si estaba dispuesta a recibir críticas, yo les decía: 'Cari, he recibido hasta una denuncia, me he presentado a un juicio por hacer un espectáculo, ¿ustedes creen que no voy a estar preparada para las críticas?'. Ahora, sin embargo, no estoy tan segura de ello porque, aunque estaba preparada, ha habido algunas críticas que me han dolido mucho.



¿Qué tipo de críticas le han afectado especialmente?Creo que hay comentarios que no son necesarios. Para darle la razón a unas personas y quitársela a otras, no hace falta ofender, bajo mi punto de vista. He llegado a leer comentarios de gente de mi propio colectivo, deseándome la muerte o que tenga VIH, una enfermedad contra la que hemos luchado tanto y que tiene tanto estigma. A esa gente, solo me nace decirles: 'Cariño, igual no te mereces ver un formato como Drag Race, ni, por supuesto, vernos a nosotras, lo siento'.

Este año, ha sido presentadora de la gala Drag Queen de Gran Canaria, ¿se visualiza como sucesora de Supremme Deluxe? ¿Cree que estaría a la altura?Me encantaría (ríe). También me encantaría presentar un programa de televisión en Gran Canaria al estilo de Drag Race pero en versión canaria. Eso sería maravilloso.

¿Cree que, de alguna manera, Drag Race es un espejismo de la realidad del mundo drag? ¿Se puede vivir realmente de ello? En mi caso personal, sí vivo del drag, pero, más que nada, porque en Canarias tengo mucho trabajo. Al final, llevo muchos años trabajando allí y me lo conozco absolutamente todo. En cambio, conozco a muchas compañeras que, por mucho que quieran vivir de esto, no pueden. Hay muchos empresarios que lo único que quieren es ganar dinero y se creen que maquillarnos y vestirnos nos cuesta dos duros, sin tener en cuenta lo costosa que es la preparación. Quieren pagarnos mucho menos de lo que nos merecemos. Creo que Drag Race nos ha ayudado a establecer ciertos límites. Aun así, me da mucha pena que muchas otras de mis compañeras drag, que aman el drag y lo viven cada día, no puedan vivir de esto.

Me llama la atención que en el drag canario muchos artistas se refieren a sí mismos en masculino. ¿Por qué?Sí, porque realmente cuando nos vestimos de drag nosotros no tenemos género. Nos tratamos tanto en masculino como en femenino. Por así decirlo, no somos ni mujeres ni hombres, somos drags y ya. Somos, como digo siempre y con todo el cariño del mundo, un maricón pintado y en plataformas. De hecho, hay veces que me presento directamente como Borja y, claro, hay mucha gente que no se lo espera y, rápidamente, tengo que corregirme refiriéndome como Sethlas.

¿Cuándo fue la primera vez que se subió a unos tacones? ¿Y a unas plataformas? Creo que como todo niño maricón, la primera vez que se puso unos tacones fue en su casa, cuando su madre se los ponía. Yo, por supuesto, fui uno de ellos. En el caso de las plataformas, la primera vez que lo hice fue en 2013, y ya la primera vez que me subí hice un split, así que, imagínate. Un buen comienzo... y un bonito desenlace (ríe).

Dentro del propio colectivo LGTB, ¿se siente discriminada por hacer drag?Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado estas últimas semanas, obviamente. Pero vamos, ya cuando era pequeño sentía mucha discriminación por el hecho de ser femenino o de tener pluma, creo que es algo que hemos vivido todos. Ahora, en cambio, me enerva mucho más porque parece que está de moda la homofobia y parece que cuanto más masculino seas, más gustas. Pero bueno, aquí estamos nosotros para concienciar, luchar, hacernos notar y gritar a los cuatro vientos que somos igual de válidas en todos los sentidos.