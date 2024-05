Dos víctimas del 'TOC asesino' relatan en 'Fiesta' su pesadilla: "Desde pequeña, sentía que haría daño a mi familia"

Los trastornos obsesivo-compulsivos (TOC) se manifiestan en las personas que tienen una obsesión determinada por alguna cosa. El programa Fiesta ha recibido este sábado a María y Arianna, dos mujeres con un trastorno muy particular, denominado 'TOC asesino', que se caracteriza por sentir impulsos violentos hacia seres queridos o hacia sí mismos. Ambas han compartido su vivencia con este trastorno y cómo han recurrido a la ayuda de un profesional para superarlo.

"Empecé a notarme triste, sin ganas de hacer nada, cuando soy una persona muy risueña y alegre, y eso me asustaba. Me preguntaba qué me pasaba porque empezaron a venirme pensamientos de si era capaz de hacerme daño. Así todos los días, cada vez con más pensamientos en los que me imaginaba que me hacía daño", ha contado María Pérez.

Al encontrarse en ciertas situaciones, como la de estar en una mesa con un cuchillo y rodeada por su familia, María ha confesado que ella no llegó a pensar en hacerles daño, "simplemente me daba miedo el cuchillo".

Tratar de alejarse de ese pensamiento fue difícil para María. "Cuanto más trataba de huir de esas sensaciones, más ganas tenía", ha explicado. Esta situación la llevó a estar un mes sin hablar con nadie, hasta que un día ya no aguantó más. "Tenía un cuchillo en la mesa y no podía más, y lo conté. Me ofrecieron a leer un libro de Rafael Santandreu, me lo leí en un día y a partir de ahí… Me sentí súper arropada, escuchada por mi familia, me ayudaron a buscar a un profesional", ha indicado.

Arianna, por su parte, ha asegurado que a ella le ocurrió "desde pequeña", cuando tenía unos siete u ocho años. "Tenía imágenes muy gráficas de que hacía daño a mi familia. Pensaba que sería una asesina y me afectó mucho en mi autoestima", ha comentado.

Aunque ese pensamiento se le fue pasando, sin embargo, regresó cuando era "algo más mayor, me volvieron a venir esos pensamientos". Fue entonces cuando decidió buscar información al respecto.

"Yo ya había pasado por depresión, busqué información, entendí que no era una cosa mía, que tenía el control de cómo podía sentirme yo respecto a eso. En cuanto dejé de darle importancia, fue bajando la frecuencia", ha añadido Arianna.

El psicólogo Rafael Santandreu, presente también en plató, ha explicado que la terapia que se emplea para curar este trastorno "se llama terapia de exposición".

"Tienes que exponerte voluntariamente, provocarte tú esos pensamientos, aunque entre ansiedad. Hay que perder el miedo, el TOC es porque se tiene miedo a sus pensamientos. Si te expones, el miedo desaparece. El ser humano le teme más al miedo que a otra cosa", concluye Santandreu.