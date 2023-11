Demandan a 'La casa de mis sueños', el programa de los gemelos Scott, por las supuestas chapuzas hechas en una casa

Es el programa soñado para muchos espectadores, que querrían que los hermanos Jonathan y Drew Scott entraran por su puerta, con su amplia sonrisa y ganas de reformarles la casa hasta dejarla como un pequeño paraíso inmobiliario. Pero desde luego, no fue la experiencia de una pareja de Las Vegas, Mindy and Paul King.

En España se ha emitido como La casa de mis sueños, pero el nombre original es Property Brothers. En este formato Jonathan Scott un experto en obras y reformas y su hermano Drew Scott, un experimentado agente inmobiliario, acuden a la llamada de una familia que quiere vender su casa y comprar una nueva, o bien reformar la antigua para convertirla en la vivienda soñada.

Así pasó con los King, que al poco descubrieron que no era todo lo que relucía, según ellos mismos alegan en una demanda que dicen haber presentado contra la productora del programa y contra la empresa de reformas, aunque no así contra los dos gemelos.

"Vivimos sin horno ni quemadores en la cocina", dijo Mindy, de 49 años, a NY Post. "El fregadero se cayó a través del mostrador. No podemos usar nuestra estufa de gas; no hemos podido usarla en cuatro años. Tengo que cocinar en una placa eléctrica en mi patio", aseguraba.

"Nada en nuestra casa cumple las normas. Tenemos lodo negro y verde que sale debajo del fregadero de la cocina", alegan, además de asegurar que no les pusieron los electrodomésticos e instalaciones de alta gama que habían pactado. Los Kings tuvieron que llamar a un equipo de materiales peligrosos cuando consideraron que su lavavajillas era un riesgo biológico como resultado de una instalación incorrecta que provocó que el agua sucia regresara al lavavajillas. Además, aseguran que las instalaciones de luz y gas se hicieron sin los correspondientes permisos municipales.

Y no les salió gratis. "Gastamos más de 200.000 dólares en el programa", aseguraron. Un dinero para la reforma que además tuvieron que dar por adelantado.

La pareja ha demandado ahora por fraude, falsedad y mano de obra defectuosa, porque entre otras cosas, dicen que su casa es un peligro, con "pedazos de metal que salen del suelo; tuvimos que sacar un pedazo de mi pie y del pie de mi hijo".

Drew y Jonathan Scott no se mencionan en la demanda, aunque la pareja ha asegurado que se pusieron en contacto con ellos para pedirles ayuda, algo que no lograron. "Los hermanos han sido conscientes de todo: conocen las condiciones en las que vivimos y no han hecho nada", dijo King al NY Post.