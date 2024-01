El día que David Broncano debutó en televisión como concursante en 'Metro a metro' de Telemadrid

El 10 de febrero de 2006, participó en el concurso Metro a metro de Telemadrid un joven que, años después, se ha convertido en una estrella de la televisión: David Broncano.

El jienense participó con tan solo 19 años en el concurso presentado por Javier Capitán que consistía en acertar diversas preguntas acerca del transporte público de la Comunidad de Madrid.

Nadie se podía imaginar por aquel entonces que Broncano tendría una larga trayectoria en televisión, logrando ser uno de los presentadores mejor pagados.

David Broncano en 2006, en el programa 'Metro a Metro'. TELEMADRID

"Os juro que fue un trauma, me ganó un yayo. Me fui a casa llorando porque, al despedirme del programa, Capitán me llamó Félix, confundiendo mi nombre con el del concursante que me había ganado", afirmó el conductor de La Resistencia.

Broncano, en 'Metro a metro'. TELEMADRID

El salto a la televisión de David Broncano

El jienense le cogió gusto al medio televisivo, ya que, ya fuera haciendo monólogos o siendo colaborador de diferentes programas, consiguió asentarse en el medio.

Estudió Informática y Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid y, al acabar, trabajó en varias agencias de comunicación y publicidad.

El cómico David Broncano ha visitado 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

En 2008 participó en el programa Nuevos cómicos de Paramount Comedy con uno de sus monólogos, comenzando su carrera en el humor. Después, pasó por multitud de programas como Estas no son las noticias, Ilustres ignorantes, UAU!, Alguien tenía que decirlo o LocoMundo.

Sus apariciones en el espacio Late Motiv de Andreu Buenafuente y el éxito que logró con ellas fue lo que animó a Movistar Plus+ a confiarle la conducción de un programa propio, La Resistencia.

David Broncano, humorista y presentador de 'La Resistencia' de Movistar+. LA RESISTENCIA

El éxito de 'La Resistencia'

Al principio le costó que los invitados acudieran al teatro Arlequín a ser entrevistados, pero poco a poco, gracias al boca a boca entre los artistas que acudían a ser entrevistados, fue ganando popularidad.

Ana Morgade y David Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR +

Broncano es el presentador más valorado por Movistar Plus+ y la estrella del canal, ya que ha hecho que su programa sea uno de los más exitosos de la televisión actual.

De lunes a jueves, junto Jorge Ponce, Ricardo Castella, Grison y el resto de colaboradores, ha entrevistado a estrellas nacionales e internacionales, que se sienten cómodos y con total de libertad de hacer y decir lo que quieran en el programa.