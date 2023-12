Broncano cumple su apuesta y presenta 'La Resistencia' con la camiseta del Getafe: "Disfruta de este momento, Mayoral"

Las apuestas están para cumplirlas, para bien o para mal, y David Broncano ha demostrado que es un hombre de palabra. El presentador de La Resistencia, que hace unos días prometió al futbolista Borja Mayoral que si el Getafe sacaba mínimo un empate ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano presentaría con la camiseta del equipo azulón, no ha defraudado.

El comunicador dirigió el programa de este miércoles con la camiseta del Getafe tras perder la apuesta con el deportista pero, como habitualmente hace, tomándoselo con humor... e incluso intentando desviar la atención.

"Yo hoy tengo un problema a nivel estético. Aúpa Geta claro, pero es que... pf. ¿Sabes cómo me enteré yo de que algo había pasado? Yo estaba cenando y volví a casa y no había mirado el resultado porque me parecía imposible que el Getafe marcase más de cero goles siquiera", comenzaba diciendo el presentador.

"Un chaval por la calle, del camión de la limpieza, el que va con la manguera, me echa agua al patinete y dice 'respeta al Getafe'. Y me dice: 'mira, mira el resultado'. Y lo que vi es que el Atleti iba ganando 3-1 y Borja Mayoral, el hijo de puta, empató en el 93 y ganó la apuesta", relató entre risas.

Sin embargo, quiso contraatacar y afirmó: "Lo que no le dije yo a Borja es que aparte de esa apuesta yo había hecho una con el Cholo Simeone y era que si marcaban más de dos goles el Atlético de Madrid yo tenía que llevar esta camisa hawaiana del Atleti por encima. Entonces pues... Ahora me la quito, pero mira qué camisilla de Jesús Gil directamente".

"Borja me ha escrito a mi personalmente a las ocho de la mañana y no podía poner más veces jajaja. 'Jajajaja Roncero jódete'. Hombre, yo creo que eso...", desveló, aunque terminó diciendo: "Pero bueno, se hizo una apuesta, el tío es un máquina, ha empatado y yo me pongo la camiseta".

Desde el propio programa se rieron del presentador por esta apuesta: "Broncano pierde la apuesta con Mayoral y presenta el programa con la camiseta del Getafe. Disfruta de este momento, Borja Mayoral".