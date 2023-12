Broncano desvela en 'La Resistencia' lo que le cuesta al mes mantener al caballo que le regaló Bertín Osborne

MOVISTAR PLUS+

El público que asiste cada día al teatro Príncipe Gran Vía a las grabaciones de La Resistencia le lanza multitud de cosas a Broncano, desde una camiseta a mensajes o comida.

Eso fue lo que pasó este martes, que una espectadora le lanzó un paquete de carne al presentador antes de que recibiera a la invitada del día, la boxeadora Tania Álvarez.

Al recogerlo del suelo, el jienense comentó: "Esto es para el caballo que me regaló Bertín Osborne". Grison le preguntó qué estaba haciendo con él y dónde lo tenía.

Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Está en una finca de caballos perdiendo dinero cada mes. Pago lo mismo que pagara una hipoteca. Es que Bertín me hizo un regalo envenenado", admitió el conductor del programa de Movistar Plus+.

Broncano añadió que "el caballo es precioso, pero invierto en él entre 500 o 600 euros todos los meses fácilmente. Estoy en un punto muerto porque el animal ni siquiera se puede montar".

"Pero es que tampoco sé hacerlo y, encima, le queda un año para que se pueda montar. Lo tienen allí muy bien cuidado, pero cuando me dijeron lo que hay que pagar por él y que vive 35 años…", afirmó el presentador, que concluyó diciendo: "Me he comprado un piso sin saberlo".