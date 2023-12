Relata cómo se enteró del maltrato que sufría su hijo en la guardería: "La cuidadora dijo que le había tirado la comida por la cabeza"

En las últimas semanas, los medios de comunicación se han hecho eco de los diferentes episodios de malos tratos sufridos por niños en las guarderías. Así, este lunes, En boca de todos ha contado con el testimonio, en directo, del padre de un niño de tres años que sufrió este tipo de maltrato en su centro educativo.

De esta manera, al comienzo de la entrevista, en la que el hombre ha preferido no mostrar su rostro, el matinal ha emitido el audio que la profesora del pequeño envió a su padre: "¿Estás oyendo a tu hijo llorar? Le he cogido los macarrones y se los he plantado en la cabeza, ¿vale? Tú sabrás lo que tienes que hacer".

Ante esto, el hombre puso rumbo a la guardería y, de camino, decidió entrar en una comisaría de Policía Local para mostrar el audio a los agentes que, rápidamente, se movilizaron para que una patrulla acompañase al padre al centro educativo y recoger al niño.

"Llamo al timbre, sale esta persona muy nerviosa, le pido al niño, me cierra la puerta y va a por él", ha explicado el hombre que, además, ha asegurado que la profesora tardó más de lo normal y que, a su parecer, podría ser que estuviera intentando limpiar un poco al pequeño: "El niño sale con el pelo mojado, con restos aún de comida, muy nervioso y con cara de asustado". Acompañado por la Policía, el padre reclamó a la profesora alguna explicación por su comportamiento, a lo que esta respondió: "Me tenía harta y lo volvería a hacer mil veces más".

Ante esto, uno de los agentes le sugirió que pusiera una denuncia contra la cuidadora y que, además, ellos se presentarían como testigos. Además, el padre del menor también aportó una grabación en la que se puede ver cómo su hijo explicaba claramente que "le dan en el culo" y le echan la comida por la cabeza.