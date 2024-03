Cuántas veces han empatado Moisés y Óscar en 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Los duelos entre Moisés y Óscar en Pasapalabra han entrado, por méritos propios, en la historia del concurso de Antena 3, aportándole al Rosco una gran emoción.

En total se han enfrentado, hasta la fecha, en 124 entregas, en las cuales han empatado en 26 ocasiones, repartiéndose los 1.200 euros de premio (que se llevan por victoria en El Rosco), 600 euros para cada uno.

En total, Óscar ya ha ganado casi 70.000 euros (68.400) en 124 programas, mientras que su adversario, ha acumulado casi 150.000 euros (146.400) en 215 participaciones.

El balance de los concursantes en 'Pasapalabra'

"Nos repetimos, pero es bueno hacerlo cuando se han currado un empate porque estas cosas surgen", le comentó Roberto Leal a Óscar y Moisés en Pasapalabra.

El madrileño le contestó que "lo tenemos muy complicado para avanzar más. Hay veces que tienes que reconocer que hasta ahí llegas y sería suicida intentar otra cosa".

Moisés, por su parte, destacó que "con 22 en el último Rosco en el que empatamos me conformaba. Algunas de las respuestas eran curiosas y no se me van a olvidar".

Moisés, más cerca del bote

El riojano se ha quedado nueve de sus 215 participaciones, en 24 aciertos en El Rosco final, rozando el premio del concurso de Antena 3 que ya supera los 1,6 millones de euros.

La última vez fue el pasado 21 de marzo, cuando falló el apellido del pintor autor del cuadro La muchacha entra en la ciudad. Moisés contestó Gelabert, pero la respuesta correcta era Gorriarena.

La primera vez que alcanzó 24 aciertos en el concurso fue el 24 de mayo de 2023 ante Andrea Siu; la penúltima, el 12 de febrero de 2024, contra Óscar.

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

En 'Pasapalabra' desde 2014

El riojano, licenciado en Economía y que trabaja como contable, acudió por primera vez a Pasapalabra en diciembre de 2014, cuando se emitía en Telecinco.

Aguantó nueve programas y se llevó 9.000 euros. Dos años después, en verano de 2016, Laguardia regresaría de forma ocasional a Pasapalabra, disputando en uno de los especiales estivales.

Christian Gálvez volvió a recibirle en el plató del concurso de Mediaset en 2017, donde se batió en duelo en una edición especial del programa con un concursante que, años después, haría historia en el formato, Pablo Díaz.

Moisés volvió al concurso en 2018, donde logró sus mejores estadísticas en el concurso. Estuvo dos meses participando, acumulando en sus 37 programas casi 35.000 euros (33.600 euros).

Moisés y Pablo Díaz, en 'Pasapalabra'. TELECINCO

Óscar, el exdisperso en 'Boom'

Óscar formó parte de Los Dispersos junto a Manolo Romero, Victoria Folgueira y Miguel Ángel Gómez en el concurso de Antena 3 ¡Boom! que presentaba Juanra Bonet.

Los cuatro consiguieron entrar en la historia del programa, ya que se convirtieron en el segundo equipo con más participaciones, 324, solo superados por Los Lobos.

Además, fueron el tercer equipo que más dinero ganó en el programa de Antena 3: 1.546.400 euros. Curiosamente, no se lo llevaron por ganar el bote, sino por todos los programas que estuvieron en el plató del concurso.