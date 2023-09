Cristina Pedroche habla de sus ganas de volver a ser madre en su vuelta a 'Zapeando': "Me gustaría darle una hermanita a mi hija"

Cristina Pedroche ha vuelto a Zapeando tras su baja por maternidad. La colaboradora del programa de LaSexta se ha mostrado contenta con su regreso al trabajo.

Dani Mateo no ha perdido la oportunidad de llamarla "traidora" por abandonarle en el club de que "tengan hijos otros", por lo que la vallecana ha explicado: "Lo que no sabía era si iba a tener o no".

Por esta línea, Pedroche ha destacado: "No fue un percance, fue superquerida mi niña". De hecho, la colaboradora ha sorprendido cuando ha asegurado que, al ser madre por primera vez, querría tener ocho hijos.

"Mi problema es que si me gusta el yoga me hago profesora de yoga, si me gusta el ejercicio físico me hago profesora de musculación y fitness. Ahora me gusta ser madre, pues quiero ocho", ha contado la colaboradora.

A este respecto, Cristina Pedroche ha matizado: "Ocho a lo mejor no, pero una hermanita me encantaría darle". Eso sí, la colaboradora ha detallado: "Me gustaría todo niñas".

En cuanto a cuándo tendría un segundo bebé, la colaboradora de Zapeando ha confesado que tampoco esperaría demasiado tiempo. "Un año o dos".