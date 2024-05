Cristina Pardo desaparece de 'Más Vale Tarde' e Iñaki López revela los motivos: "Se ha ido a ver a alguien de quien vive enamorada"

Este viernes, como cada día, Zapeando conectaba con el programa Más Vale Tarde cuando, para sorpresa de los espectadores y del propio Miki Nadal, el espacio informativo de La Sexta no contaba con sus dos presentadores habituales, sino solo con uno, Iñaki López.

"Estoy solo, no porque Cristina Pardo no sepa tomar las rotondas como el vuestro", ironizaba López en señal al accidente de coche que ha llevado a que Dani Mateo se ausente de Zapeando. "Pardo se ha ido a ver a Nadal", añadía.

Es que se ha ido a ver a Nadal que juega mañana el Masters de Roma y Cristina Pardo no había visto nunca a Nadal, de quien vive secretamente enamorada. O lo veía este año o el que viene como no lo vea en la residencia jugando a la petanca... Tenía que ser ya este año ante la tesitura del juego del muchacho", explicaba López.

Minutos más tarde, el presentador inauguraba ya el nuevo programa de Más Vale Tarde volviendo a explicar a los espectadores el motivo porque el que Pardo se encontraba ausente: "Se ha ido a ver a su admirado Nadal"

"Confiamos en tí, como confiamos en el piloto de La sociedad de la nieve", confesaba entre risas el colaborador del programa de la Sexta Edu Galán. "Teniendo en cuenta que ayer fue la fiesta del 18 aniversario de El Intermedio, hoy no era el mejor día para quedarme solo, pero bueno, siempre puedo recurrir a dar la hora cada vez que me quede en blanco", remataba él.