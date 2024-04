La corresponsal de TVE Almudena Ariza pone una denuncia por acoso tras ser increpada en directo por unos ciudadanos de Jerusalén

Almudena Ariza ha vivido un tenso momento este miércoles en directo al ser increpada por dos ciudadanos de Jerusalén mientras estaba informando sobre la guerra en la franja de Gaza.

La periodista, corresponsal de TVE en Israel, estaba informando para el telediario de la presión que recibe Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, cuando un par de hombres se interpusieron entre la cámara y ella para boicotear la conexión.

"Bueno, no nos están dejando...", dijo la reportera, tras ser interrumpida por estos espontáneos. "Tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar".

La presentadora, Alejandra Herranz, continuó con el informativo desde plató y, poco después, volvió a conectar con Almudena Ariza para que explicara lo que había sucedido.

"De alguna manera, os hemos hecho sentir partícipes de lo que vivimos cada día los periodistas cuando estamos en las zonas judías", ha informado. "No quieren que estemos aquí y que hablemos de Gaza, cuando ellos escuchan la palabra enseguida vienen e intentan acosarnos. La pregunta que siempre nos hacen es '¿estáis contra nosotros o estáis con nosotros?'".

"Es muy difícil trabajar, lo habéis visto en directo, pero esto no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es algo que sentimos a diario", ha continuado explicando. "Nos hemos tenido que cambiar de sitio. En realidad no eran ni policías ni personal de seguridad, eran simples ciudadanos que pasaban por la calle. Nos insultan, nos llaman mentirosos y dicen que nos vayamos del país. Esta es una amenaza que sentimos prácticamente a diario".

Denuncia por acoso y amenazas

En el perfil de X (Twitter) de RTVE Noticias publicaron un vídeo de cómo fue el momento en el que se apagó la cámara, pero los ciudadanos de Jerusalén seguían allí.

"No nos permiten entrar en directo, estos son, yo no les conozco de nada y no nos están dejando trabajar", cuenta Almudena Ariza en las imágenes, grabadas con el móvil. "¿No entendéis por qué?", pregunta uno de los espontáneos.

Después, la periodista ha confirmado en su propio perfil que se encontraba en comisaria "denunciando el acoso y las amenazas" de estos dos ciudadanos judíos.

"Nos han impedido realizar el directo y nos han amenazado con 'llamar a otros' y 'hacernos algo malo'", ha escrito. "Este acoso a la prensa aquí es, desgraciadamente, frecuente".