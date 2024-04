La contundente respuesta del presidente de Guyana a un periodista de la BBC tras una pregunta sobre la contaminación

Aún hoy, para algunos, puede resultar complicado situar a Guyana en el mapa. Todavía lo era más hace cinco años, cuando la nación permanecía oculta a los ojos del mundo y era la segunda más pobre de todo Latinoamérica.

Eso cambió a finales de 2019, cuando después de más de una década de trabajo por parte de las compañías petrolíferas ExxonMobil, Hess y Cnooc el crudo comenzó a brotar de las costas del país. Desde entonces, Guyana, antigua colonia británica y que hoy pertenece a la Commonwealth, es una de las economías que más crece del mundo, según el FMI. De hecho, su PIB lleva aumentando desde entonces más de un 20% anual.

Hace pocos días, el presidente del país sudamericano, Mohamed Irfaan Ali, concedió una entrevista a la BBC para hablar sobre dichas extracciones de petróleo. El periodista, Stephen Sackur, trató de sacar los colores al mandatario hablándole de la contaminación que está provocando la actividad petrolífera.

La BBC intenta darle una lección al presidente de Guyana, y termina el presidente de Guyana dándole una lección a la BBC pic.twitter.com/zUnWsDQCko — El Ojo (@ElOjoEn) April 2, 2024

"En la próxima década o dos, se espera que habrá 150.000 millones de dólares y gas extraídos en sus costas. Es una cifra extraordinaria, pero piense en ello en términos prácticos. Eso significa, según muchos expertos, que más de 2.000 millones de toneladas de emisiones de CO2 vendrán de esas reservas. No sé si usted, como jefe de Estado...".

En ese momento, Mohamed Irfaan Ali cortó al presentador para reprocharle, con los datos que manejaba, lo que trataba de hacer. "Déjeme que le detenga ahí. ¿Sabe usted que Guyana tiene un bosque que es del tamaño de Inglaterra y Escocia juntas? Un bosque que absorbe 19,5 gigatones de CO2, un bosque que nosotros hemos mantenido vivo...".

Stephen Sackur decidió en ese momento cortar a Ali para espetarle: "¿Le da eso derecho a emitir todo este CO2?", preguntó, a lo que el presidente guyanés replicó: "No, no, no. ¿Le da eso derecho a darnos lecciones sobre cambio climático? La lección se la voy a dar yo a usted. Hemos mantenido vivo ese bosque que ustedes disfrutan, que el mundo disfruta, por el que ustedes no nos pagan ni valoran que la gente de Guyana haya mantenido vivo. ¿Y sabe qué? Tenemos los niveles de deforestación más bajos del mundo".

Ali sentenció defendiendo que incluso con la exploración de petróleo y gas que está haciendo su país, seguirán en "cero emisiones netas de CO2" y denunciando la "hipocresía que hay en el mundo". "El mundo, en los últimos 50 años, ha perdido el 65% de su biodiversidad. Nosotros la hemos mantenido. ¿Eso lo valoran? ¿Pagarán por ello? ¿O está usted en nómina de quienes han dañado el medioambiente?"