El compañero de piso de Dilawar, el asesino confeso de Morata de Tajuña, asegura que tenía "un problema en la cabeza"

El crimen de Morata de Tajuña, en Madrid, que se ha cobrado la vida de tres hermanos, asesinados violentamente, ha generado una gran conmoción en nuestro país.

El asesino, un hombre de 43 años de origen pakistaní, se entregó a la Policía asegurando ser el único autor del crimen. Sin embargo, son muchas las incógnitas que rodean al suceso y las autoridades investigan ahora si realmente Dilawar actuó solo o tuvo algún tipo de ayuda.

Así, este miércoles, Espejo Público ha podido hablar, en exclusiva, con el compañero de piso de Dilawar, quien ha destacado que solo vivió "dos meses" con el asesino confeso que tiene conmocionado al país.

"Se fue de la casa porque no tenía dinero y yo no podía ayudarle más", ha destacado el hombre que, además, ha apuntado que fue él quien se hizo cargo de todos los gastos de comida y de la casa para ambos.

"No me explicaba nada, no hablaba de nada. Solo decía que no tenía dinero ni trabajo y estaba preocupado por eso. Tomaba muchas pastillas para el azúcar y para la cabeza. Decía que tenía un problema, pero no me dijo cuál. Matar a tres personas no es normal", ha sentenciado el compañero de piso de Dilawar.