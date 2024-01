Ha pasado ya más de medio año desde que se canceló Sálvame y, desde entonces, muchos vaivenes ha habido en Telecinco, tanto en la programación como en sus normas. Sin embargo, todo apunta a que Mediaset ha cerrado la puerta a los rostros del desaparecido espacio, motivo por el que Chelo García-Cortés dice a viva voz que los han despedido.

Así lo proclama en una entrevista en Adictos y neuróticos, el pódcast de Sofía Cristo en el que la periodista habla sin pelos en la lengua sobre la situación actual de la televisión.

Y es que, desde que se marcharon de antena en junio de 2023, Mediaset ha roto su relación con La Fábrica de la Tele, Telecinco ha ocupado las mañanas y las tardes de entre semana con tres programas de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, han sustituido a María Patiño y Núria Marín en Socialité y, según algunos medios, han prohibido a los concursantes de GH Dúo que hablen de Sálvame.

Por ello, está claro que no ha sido una cancelación al uso. Y así lo defiende la propia Chelo García-Cortés: "Que nos echaran lo viví muy mal, porque hay que reconocerlo públicamente: nos han echado de Telecinco".

"Hemos sido un instrumento político. ¿Y sabes lo que han hecho echándonos a la calle? Que los que nos atacaban ahora nos apoyan, ahora todo el mundo quiere que vuelva Sálvame", sostiene la periodista.

"Para mí Sálvame no era una guarrada, lo es más que se utilicen a las personas para fines determinados, como se está haciendo en alguna televisión en este momento", declara la actual protagonista de ¡Sálvese quien pueda! en Netflix. "Me parece mucho más guarrada que te llamen a un despacho y te digan 'te vamos a dar todas las horas de la cadena, pero tienes que hacer no sé qué'", sentencia, dejando en el aire a quién se refiere.

"Yo veo algunos canales de televisión donde las compañeras tienen que estar quietas, yo no. ¡Yo me puedo mover!", continúa defendiendo Chelo García-Cortés.

"Sálvame ya no va a volver, bueno... De momento no sabemos nada", dice la periodista en un momento dado, cortando sus propias palabras, lo cual podría apuntar que Netflix podría estar pensando en recuperar el programa. "A mí me dicen ahora 'Sálvame o ir a un plató a hacer lo que se hace ahora' y yo me quedo con Sálvame".