Chanel habla de la soledad tras ganar el Benidorm Fest: "Se me acercaron poquitas personas, entre ellas Rigoberta Bandini"

Chanel Terrero ha sido la última invitada de La matemática del espejo, programa de Carlos del Amor en La 2 en el que la representante de España en Eurovisión 2022 se ha sincerado sobre cómo vivió su salto a la fama y cómo le ha afectado en lo personal.

La cantante hispano-cubana ha revelado que, el día de su actuación sobre el escenario de Turín (Italia), estaba enferma, pero aun así lo dio todo y llevó a nuestro país a la tercera posición.

Pero la artista también ha hablado de todo lo que vino antes: su victoria en el Benidorm Fest 2022 y las críticas que llegaron justo después y que le hicieron abandonar temporalmente las redes sociales.

A pesar de lo malo vivido, también sacó de esa situación cosas positivas, como una gran amiga, Rigoberta Bandini, la cual quedó en segunda posición en el concurso.

Paula Ribó, como se llama en realidad, quiso formar parte de esta entrevista con un vídeo que le envió a Chanel. "Lo bonito es que nos tenemos mucho cariño. Yo la recuerdo con un amor especial, ese momento después de la final en el que las dos hablamos", recordó la intérprete de Ay mamá. "Me alegro mucho de todo lo bueno que le está pasando, creo que es una persona supertrabajadora, superhonesta y supermaja".

Justo después, la ganadora del Benidorm Fest 2022 explicó qué fue lo que pasó tras su victoria: "A mí se me acercaron poquitas personas, entre ellas Paula, Rigoberta Bandini".

"Solo te voy a decir que menos mal que estaba mi familia ahí, porque pude estar con ellos", defendió la bailarina y cantante, que aunque en un inicio dijo que se sintió sola tras vencer, después matizó sus palabras: "No me sentí sola porque estaba mi familia".

"Me quedo con las cosas que son, con este vídeo (de Rigoberta Bandini), con mi gente, mis fans, mi disco...", destacó. "¿Te acuerdas cuando te he dicho antes que me han hecho muchas putadas y que de esas putadas se aprende? Pues lección aprendida".