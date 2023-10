Carmen Maura, en 'El Hormiguero': "No he sido nunca muy exquisita con las películas, por eso no he parado de trabajar"

El Hormiguero no paró su emisión en festivo y este jueves 12 de octubre recibió a Carmen Maura, que presentó Mi otro Jon, su nueva película que se estrena en cines el próximo 20 de octubre.

En el filme, Maura da vida a una mujer enferma a la que comunican que le queda poco tiempo de vida. Gracias a un experimento científico, logrará vivir sus últimos días con plenitud introduciéndose en el cuerpo de un recién fallecido.

"Es una película muy divertida, que te hace llorar de la risa y de la emoción. Lo mejor que te puede decir la gente cuando sale del cine de ver tu película es que han llorado de emoción al verla", comentó la actriz.

Maura explicó que toda la recaudación irá a la Fundación Aladina, que tiene como objetivo ayudar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias.

"Todas las películas me gusta que den pasta, si es muy bonita, pero no la ve nadie...", señaló la invitada. "Recuerdo que siempre quise ser taquillera, me gusta hacer negocios...", añadió.

Pablo Motos destacó que Maura ha estrenado, por lo menos, una película al año desde 1969: "¿Cuál es tu secreto?", le preguntó el presentador a su invitada.

"No he sido nunca muy exquisita con las películas, he hecho buenas, pero también malas, por eso no he parado de trabajar", comentó entre risas la actriz.

Entre las decenas de papeles que ha realizado, Maura señaló que "me encanta de hacer asistenta, personajes que me suelen dar en las películas en Francia, lo único que les pido es que no me hagan planchar porque no sé".