Carmen Borrego amenaza con demandar a un 'paparazzi' en directo tras una acalorada discusión: "Lo vas a explicar ante un juez"

Así es la vida ha conectado este lunes con el paparazzi Pablo González para abordar diversos temas, como la supuesta traición de Antonio Tejado a su tía, María del Monte, pero también para abordar si las imágenes de Edmundo Arrocet con su última presunta pareja, una joven polaca, fueron realmente un robado.

El invitado ha explicado que el sobrino de Del Monte le pasaba asiduamente información sobre la artista y su mujer, Inmaculada Casal, para que acudiera la prensa y las fotografiara. Sin embargo, González ha explicado que él estuvo detrás de las fotografías de Bigote en Londres con una supuesta nueva ilusión, y ha negado que fueran imágenes pactadas con el cómico.

El fotógrafo ha dado todos los detalles posibles para asegurar que Edmundo no tuvo nada que ver con esas fotografías, y para ello ha mencionado a Carmen Borrego, presente en el plató, para defenderse: "Las coincidencias se pueden dar. ¿Pero qué vende, teniendo además ahí a Carmen? Pues que Edmundo me habría dado una entrevista".

La hija de María Teresa ha contestado rápidamente al paparazzi al escuchar estas palabras: "Yo no necesito a nadie para defenderme". "Si tienes ahí una banda de palmeros", le ha señalado González, y estas palabras han enfadado más a la colaboradora.

"Estoy muy cansada de todos los que hablan de mi familia. ¡Ya está bien!", le ha dicho Borrego, dando un golpe en la mesa. "Todo el mundo habla el 10% aquí, hablad el 100% y dejadnos en paz", ha señalado Borrego.

El paparazzi ha continuado la discusión, sacando un tema 'prohibido' para Carmen Borrego: "Cuéntalo tú, como cuando recuperaste la custodia [de sus hijos]".

Borrego ha estallado entonces contra el fotógrafo, y le ha lanzado: "Cuidadito, que te pongo una demanda que te cagas. ¡Estás mintiendo y te acabas de retratar! Lo vas a explicar delante de un juez".

La colaboradora ha querido terminar así la discusión y le ha dicho a González: "No sigas con ese tema, vas a tener un problema. Bueno, ya lo tienes, porque lo has insinuado y lo vas a explicar en un juzgado. Por ahí ya no paso".