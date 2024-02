Carlos Alsina confiesa en 'Lo de évole' qué dos noticias se lo hicieron pasar mal como periodista

El periodista Carlos Alsina, presentador de Más de Uno, en Onda Cero, fue el último invitado de Lo de Évole, el programa de entrevistas en profundidad de Jordi Évole, en La Sexta.

Entre otros muchos asuntos, muchos de ellos de índole política o sobre las entrevistas a presidentes del gobierno que ha hecho Alsina, Jordi Évole le preguntó por sus momentos más difíciles como periodista.

El primero de los casos que Alsina citó fueron los atentados del 11 de marzo en Madrid, pues no había pasado "nada parecido" y "es muy difícil ponerte en el micrófono a contar un atentado terrorista sin saber de qué estás hablando o la dimensión que tiene".

"Como hemos tenido tanta experiencia con atentados y hemos tenido que contar tantos lo que más me cuesta es dar la información sin poder dar las identidades de las personas que han resultado afectadas, porque siempre pienso que puede estar escuchando alguien que por los datos que estás dando puede ser un familiar o un amigo y no se lo puedes confirmar y esa angustia me parece terrible. Aquella mañana fue todo así", hacía ver el periodista.

El otro hecho que recuerda como duro para informar fue el confinamiento por el coronavirus. "No sabíamos ni hacia adónde íbamos ni como de serio iba a ser. Solo podía ponerme delante del micrófono a contar lo que me estaba pasando por la cabeza y lo que sentía. Había dudas profesionales sobre qué había que contar, si dar prioridad a la cantidad de muertos, a la situación de los hospitales, a la vida de la gente confinada...", rememoraba Alsina.

Al final hicieron un "programa transparente", en el que Alsina "compartía con los oyentes" sus dudas, a la par que ellos compartían sus experiencias, lo que creó una "relación estrecha" con los oyentes.