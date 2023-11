Camilo: "Alejandro Sanz me llamó para colaborar con él después de verme en 'El Hormiguero'"

El Hormiguero recibió este miércoles a Camilo, que comentó con Pablo Motos su asistencia a la gala de los Grammy Latinos que se celebrará en Sevilla el 16 de noviembre.

El artista está nominado a siete premios, entre ellos, al de Mejor Álbum del año por su De adentro pa’ fuera y al de Mejor Canción del Año por NASA.

El cantante colombiano le confesó al presentador que "me gusta hacer que no me importan los premios, pero sí. Me gusta mucho celebrar, me pongo muy nervioso en las entregas y me fastidia si no me lo dan".

Además, destacó que "Alejandro Sanz me llamó para colaborar después de verme en El Hormiguero, de ahí nació la idea de hacer la colaboración y me regaló una guitarra".

También comentó con el valenciano su reciente colaboración con Manuel Carrasco con el tema Salitre. El artista sorprendió al conductor del programa de Antena 3 cantando en directo la canción: "¡Esto es un músico!", exclamó Motos tras escucharle.