Camarón 'resucita' para cantar una bulería inédita a la cerveza Cruzcampo en un anuncio

Cruzcampo ha lanzado una nueva entrega de 'Con mucho acento', justo tres años después de 'Lola', que protagonizó la icónica Lola Flores, mediante técnicas de inteligencia artificial, que hizo posible que la cantaora jerezana se dirigiera a las nuevas generaciones con un mensaje universal para "poner en valor el orgullo de ser como somos". Ahora, la cervecera lanza 'Gitana', una fábula en la que la clásica muñeca Marín, creada en una fábrica de Chiclana (Cádiz), "de las que se ponían junto al televisor", despierta al oír "el acento es tu tesoro" de la boca de Lola Flores.

'Gitana' tiene su clímax en el encuentro mágico de la protagonista con Camarón de la Isla, donde se puede escuchar la voz original del genio del flamenco tres décadas después de su muerte. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, en el que el artista nacido en San Fernando (Cádiz) dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo: "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto", señala la compañía en un comunicado.

Gracias a la colaboración de su familia y amigos —Dolores Montoya 'La Chispa', los guitarristas Tomatito y Diego Carrasco, o el productor Ricardo Pachón, entre otros— Cruzcampo ha conseguido "reconstruir fielmente la historia, surgida durante uno de esos momentos de compadreo después de las maratonianas sesiones de grabación".

"A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio", explica Tomatito.

"Volver a oír la inconfundible voz de Camarón es un regalo para todos los amantes del flamenco. Para la marca, escuchar la palabra Cruzcampo en su boca, es una prueba más de la relevancia que esta cerveza tiene en nuestra cultura. Todo un descubrimiento sonoro y un tesoro de acento incalculable que hoy, por fin, ve la luz", explica la responsable de Cruzcampo María Ruiz Sanguino.

Para la puesta en escena, el equipo se inspiró en los cicloramas teatrales, el vestuario y los movimientos de cámara de Carlos Saura. "En esa atmósfera onírica, se puede intuir la silueta de Camarón, en alusión a la famosa portada del álbum La Leyenda del Tiempo, que elevó su figura y el flamenco a un nuevo nivel". El baile que acompaña a la bulería es obra de Triana Ramos, la coreógrafa del 'Motomami World Tour' de Rosalía, y la música corre a cargo de la banda Derby Motoreta's Burrito Kachimba, quienes han adaptado su canción Gitana para el spot de Cruzcampo, "añadiendo nuevas texturas y con un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón".

'El renacer de la muñeca del televisor'

Esta clásica muñeca de Marín, que estuvo presente durante décadas en muchos hogares españoles, "poco a poco se convirtió en un objeto estereotipado". Ahora, Cruzcampo la recupera como hilo conductor de su campaña, "sacudiéndole el polvo y los clichés para presentarla como un icono: una 'gitana' renovada, orgullosa de sus raíces y de su singularidad".

El imponente vestido de más de 30 kilos que luce la protagonista, la actriz y bailaora Carmen Avilés, es una creación de Leandro Cano. "Más de 3.000 horas de trabajo para llevar los oficios y la artesanía andaluza a la alta costura flamenca", destaca la firma cervecera. "Es un traje tradicional para una mujer moderna, una gitana fuerte que literalmente se echa los volantes a la espalda para comerse el mundo", explica el diseñador jiennense.

Durante el proceso, Cano contó con la asesoría de Ernesto Marín, de Muñecas Marín, para vestir una de las muñecas de la desaparecida fábrica chiclanera con una réplica en miniatura del traje. 'Gitana' ha sido rodado en formato cinematográfico de 35 mm durante cuatro días: tres por las calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz y uno más para convertir la antigua cárcel de El Puerto de Santa María en un plató.

El audiovisual "rebusca en la cultura popular andaluza", presente en cada fotograma, como el dedicado al cantante de sevillanas El Pali o al rockero Silvio. En dicho recorrido, también se cruza con Martirio, quien realiza un cameo como pionera de las gitanas modernas "arreglás, pero informales". De este modo, 'Gitana' guarda "un gran paralelismo con el viaje que la marca Cruzcampo está haciendo, y también con el de esa Andalucía joven que afronta su futuro de forma desacomplejada, que como la protagonista dice 'aquí estoy yo'", explican desde Cruzcampo.

El spot termina de forma coral con la participación de muchos nuevos rostros que manosean las raíces para hacer cosas distintas. Como 'Jorge el del Llorón', un artista que a través del tatuaje ha conectado con una generación que quiere llevar en la piel su identidad andaluza; Sara Gómez (ArteKm22) que se inspira en la tradición de los trajes de gitana para hacer prendas y complementos urbanos y actuales; el músico y productor sevillano de ascendencia senegalesa Negro Jari; o los creadores de contenido @su_penkissima y @malacara, que interpretan y fusionan cualquier realidad con la andaluza.

Campaña en varios soportes

Esta nueva entrega de 'Con Mucho Acento' vuelve a estar firmada por la agencia creativa Ogilvy, que ha confiado en la productora independiente Agosto y su dúo de directores Nono Ayuso y Rodrigo Inada. Dentsu X como agencia de medios y N Team Comunicación a cargo de las relaciones públicas, completan el equipo de agencias habitual de Cruzcampo.

'Gitana' se estrena a finales de enero en todos los canales, incluyendo televisión, digital, redes sociales o exterior, y potentes acciones de comunicación como una monumental muñeca de ocho metros de altura y 12 metros de ancho, instalada en la Plaza de Callao de Madrid.

"Cruzcampo ha querido traer al frente la muñeca en su versión estereotipada, para después resignificarla a taconazo limpio", explican desde la marca.