'Caliente': Así es la canción con la que Jorge González quiere llegar a Eurovisión desde el Benidorm Fest

Entre el 30 de enero y el 3 de febrero, los españoles tendrán una tarea: escoger la canción que representará a nuestro país en el Festival de Eurovisión que se celebrará en el Malmö Arena de Suecia el próximo 11 de mayo de 2024.

Así, uno de los artistas que aspira a ganar el Benidorm Fest y llegar al país nórdico es Jorge González que, con su tema, Caliente, quiere poner a bailar a todos los espectadores de la preselección española para, después, hacerlo a nivel europeo.

El tema, con claros ritmos latinos, invita a mover el esqueleto desde el primero de sus acordes. Caliente está compuesto por el propio Jorge González y supone su tercer intento para representar a España en Eurovisión, pues ya aspiró a ello en 2009 y en 2014.

Así es la letra de 'Caliente'

Voy dando mi corazón.

Aquí te vengo a mi manera.

Ay, madre mía, qué calor.

Y a Miami que está buena.

Señorita, así se baila,

que la noche no se apaga.

Europea, americana.

Los tambores se desatan.

Y vuela, vuela sin bajar.

Todo el mundo a vivir el presente,

que llega el ritmo en la ciudad,

yo te traigo el fuego (Caliente).

Sube, honey; move your body.

Que se pare, porque la noche está caliente,

caliente

Sube, sube (Caliente).

Caliente.

Sube, sube (Caliente).

(Díselo).

Say you wanna touch it, if you wanna.

Alguien como tú, zoom-zoom, que me sabe

a pedacitos de mar, dame un besito de más.

Señorita, así se baila,

que la noche no se apaga.

Europea, americana

Los tambores se desatan.

Y vuela, vuela sin bajar,

todo el mundo a vivir el presente,

que llega el ritmo en la ciudad,

yo te traigo el fuego (Caliente).

Sube, honey; move your body.

Que se pare, porque la noche está caliente,

caliente.

Sube, sube (Caliente).

Caliente.

Sube, sube (Caliente).

Sube, honey; move your body, que se pare.

Sube, honey; move your body, que se pare (Caliente).

Yo te traigo el fuego.

Y vuela, vuela sin bajar,

todo el mundo a vivir el presente,

que llega el ritmo en la ciudad.

Yo te traigo el fuego (Ah; caliente).

Caliente.

Sube, sube (Caliente).

Yo te traigo el calor de mi gente.

Este fuego caliente

que el amor aquí es muy diferente.

Sube, sube (Caliente).

He, he, hey.

¿Tú sabes cómo se ha puesto? (Caliente).