Broncano se 'queja' a La pija y la Quinqui por tener "mejores invitados que él": "Aquí no ha venido Rosalía ni Pedro Sánchez"

Carlos Peguer y Mariang Maturana se han convertido en dos estrellas del mundo de las entrevistas gracias a su pódcast La Pija y la Quinqui. Y no es para menos, con todo tipo de entrevistados del mundo de la música, el cine e incluso la política con el paso de Pedro Sánchez por su espacio, se han convertido en todo un referente en Spotify.

Por ello los dos jóvenes fueron los invitados a La Resistencia el pasado martes 17 de octubre. En el espacio de Movistar Plus ambos supieron desenvolverse sin problema junto a Broncano que les presentó como "la competencia": "Presentan uno de los mejores pódcast de Europa".

Y es que ellos han tenido la oportunidad de entrevistar a muchos famosos que aun el andaluz no ha tenido la oportunidad de conocer. "No ha venido Chanel, no ha venido el 'perro' Sánchez, no ha venido Rosalía, que también fue con vosotros", ha comentado con ironía y preocupación el presentador.

Están haciendo un podcast con un palo y un clavo y @pijayquinqui están pasándonos por la derecha. Ya traen invitados mejores que nosotros. Por aquí a Rosalía ni Perro Sanxe han venido. pic.twitter.com/GowQdtNQz7 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 17, 2023

Por ello, entre bromas le preguntaba Broncano a su compañero Fernando: "¿Tienes algún plan para que estos chavales no nos adelanten por la derecha?". A lo que el coordinado de invitados respondía: "Trabajamos muy duro para traer a los mejores invitados. Van a acabar viniendo, que no te pueda el ansia".

Ese fue el momento perfecto para que "la quinqui" se ofreciera voluntaria: "Si me pagáis, yo hago de coordinadora de invitados". Un comentario que desató las risas del público, pero que no pareció ser del todo una alegría para Fernando.

Cómo se notan los sobres del Perro Sanxe por esa entrevista. #LaResistencia @pijayquinqui pic.twitter.com/i5y6oQK6wE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 17, 2023

Más allá de la "pelea" por los invitados, ambos respondieron a todas las preguntas ya características de Bronaco. Desde el dinero que tienen en el banco hasta el número últimas relaciones sexuales, no había nada que se les resistiera.

El primero en responder era Peguer, la 'pija', quien respondía sin dudarlo tener 55.000 euros. Una cifra alta, aunque podría ser superior como así, ha explicado: "Debería tener mucho más, pero me encanta gastar. ¡Es mi pasión! Me encanta invitar a mis amigos a comer, a copas y comprarme ropa".

Desde este programa se apoya el plan de Gino's y restrigue de cara en el parking del Leroy Merlín. Todo suma.#LaResistencia @pijayquinqui pic.twitter.com/H0TntL1qBl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 17, 2023

Por su parte, Mariang "pierde" en dinero, pues tiene 40.000 euros, aunque "gana" en lo que a sexo se refiere. Así lo explicaba su compañero, quien ha tenido diez relaciones este último mes frente a las 15 de ella: "Ha sido un mes complicado. He tenido mucho trabajo este mes y deberían haber sido más".