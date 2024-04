Borjamina aclara el cambio de portavocía de los Mozos de Arousa y señala a 'Reacción en cadena' por cortar su explicación

Los Mozos de Arousa continúan invictos en Reacción en cadena, programa en el que cada tarde se enfrentan a un nuevo equipo y van sumando dinero a su bote. Borjamina ha cedido su puesto de portavoz a su compañero Raúl, pero ha señalado al programa por cortar su explicación aclarando el motivo de ese cambio.

"Novedad", expresó Ion Aramendi antes de comenzar la primera prueba en el programa emitido el 21 de abril. "Raúl, eres tú el portavoz esta tarde", añadió el presentador, dirigiendo su mirada al grupo. El concursante contestó afirmativamente: "Sí, Borja está saturado de que yo le diga una opción y Bruno otra".

Aramendi se dirigió entonces a Borjamina. "Hacemos un kit kat en tu portavocía y que sepa Raúl lo que significa que estén todo el rato ahí en la orejita", expresó el presentador del formato de Telecinco.

Pero, al parecer, el que hasta ahora ha sido portavoz del grupo explicó el motivo del cambio y el concurso decidió no emitirlo, algo por lo que se pronunció a través de X.

"No fui portavoz porque no tenía la energía ni el ánimo necesario, prefiriendo estar en un segundo plano" explicó el concursante de Reacción en cadena. "Como me preguntáis y cortaron la explicación (parece ser que hay que ocultar si no se está bien), lo pongo por aquí. Hoy repite Raúl", añadió Borjamina en el post.