'En boca de todos' se despide de Diego Losada con un emotivo vídeo: "Me tocan otros retos y también les espero en ellos"

Hace unos días, Diego Losada anunciaba que dejaría su puesto al frente de En boca de todos para asumir un nuevo reto propuesto por Mediaset. En su lugar, será el periodista y criminólogo Nacho Abad quien se hará cargo del matinal emitido de lunes a viernes en Cuatro.

Por ello, este viernes, el equipo de En boca de todos ha preparado un vídeo en el que han recopilado algunos de los mejores momentos de Losada al frente del programa.

Así, el matinal ha recordado cuando el presentador invitó al equipo a asistir a uno de los conciertos de su banda, Durden; cuando casi abandona el programa ante una broma de Manu Carreño durante una conexión con el anterior programa de deportes emitido en Cuatro...

Después de 424 programas, casi dos años, en En boca de todos, Losada no ha podido evitar emocionarse ante el discurso pronunciado por Eva Borao en nombre de todos sus compañeros: "Gracias por ese aplauso, aunque el aplauso os lo doy yo por todo lo que me habéis enseñado durante este tiempo. He aprendido mucho, ha valido la pena el cambio y todo este viaje que empezamos hace un año y nueve meses".

"Gracias a ustedes, que nos han seguido desde el principio. Gracias por apreciar la diferencia y ayudarnos a consolidar esto que vale mucho la pena y que va a seguir, espero, por muchos años más porque este equipo se lo merece. El lunes a las 12:30 vuelve En boca de todos. Por mi parte, decirles que nos seguiremos viendo. Me tocan otros retos, así que también les espero en ellos. Misión cumplida. Hasta pronto, muchas gracias", ha sentenciado el presentador.